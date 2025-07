Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM: “No hay que subestimar a Chile, podrían adelantarse con su propio tren bioceánico”

Mientras Perú avanza con el ambicioso proyecto del tren bioceánico Brasil–Chancay, voces especializadas advierten sobre la reacción estratégica de Chile ante el protagonismo que podría perder en el comercio transpacífico.

Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM, fue claro: “No hay que descuidar al chileno”, dijo en una entrevista reciente, advirtiendo que Chile podría adelantarse en conectar a Brasil con Asia si Perú no actúa con rapidez.

Un tren que despierta preocupación al sur

Consultado por La República sobre la atención que medios chilenos han dado al tren bioceánico peruano, Aquino reconoció la inquietud y explicó que la coyuntura internacional —como las tensiones entre EE.UU. y China en el canal de Panamá— ha vuelto urgente la búsqueda de rutas alternativas, siendo Perú una pieza clave.

Pero también advirtió que Chile ya está moviendo fichas, puesto que cuando los chilenos, cuando se proponen algo, “son muy rápidos en actuar”.

“Primero están los militares, que tienen una urgencia muy grande de posicionar a Chile como hub en el Pacífico Sur. Luego están los empresarios, que han sido pioneros en hacer negocios con Asia”, comentó Aquino.

En ese sentido, según el especialista, el vecino del sur no se quedará observando. “Ya hay planes de trenes que unen Chile, Argentina, Brasil y Bolivia”, aseguró.

Y aunque reconoció que Chile no cuenta actualmente con un puerto de aguas profundas como Chancay, también dejó claro que eso podría cambiar rápidamente si deciden dragar sus puertos para alcanzar profundidades similares.

“Si las cosas van así, estate segura que primero va a haber un tren en Chile que traiga productos desde Brasil a China”, alertó Aquino.

Una ventana geopolítica que podría cerrarse

En opinión de Aquino, Perú está en una coyuntura única: cuenta con el puerto de Chancay, el interés de China y Brasil, y un trazado viable desde Pucallpa. Sin embargo, la lentitud estatal, la falta de planificación y el riesgo de conflictos sociales podrían abrirle paso a Chile como opción alternativa, sobre todo si logra articular sus propios corredores bioceánicos desde el Atlántico.

“Tenemos 3 o 4 años en los que el Perú todavía tiene condiciones ventajosas. Si no actuamos, pueden aparecer otras rutas o desarrollos tecnológicos en países vecinos que nos dejen fuera del juego”, advirtió.

El mayor problema del Perú no es técnico ni geográfico, sino político y organizativo. Aquino señala que la tecnología actual permite construir trenes en condiciones mucho más difíciles —como ya ha hecho China en el Tíbet—, por lo que el verdadero reto está en gestionar permisos, evitar conflictos con comunidades y pensar a largo plazo.

“Nuestra mayor desventaja es el gobierno. Si esperamos demasiado, no nos sorprenda que Chile nos gane”, sentenció. “No nos durmamos en el toadero".

Y es que no basta con tener el puerto más moderno o un trazado lógico; el Perú debe liderar políticamente el proyecto, coordinar con China y Brasil, y asegurar que la inversión realmente se concrete. Porque si no, “imagínate que los chilenos decidan ya no depender del Perú y tengan sus propios puertos profundos... ¿quién sabe?”

La carrera por convertirse en puerta de entrada de Sudamérica al Asia está en marcha, y el tiempo corre. Chile no se ha resignado a mirar desde la barrera, y su historial de acción rápida y coordinación público-privada es bien conocido en la región.

Mientras tanto, el Perú tiene todo para liderar, pero como advierte Aquino, “las oportunidades no se repiten dos veces. Esta nos ha caído del cielo… pero hay que actuar ya.”