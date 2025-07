Eduardo Arana, tras rechazar tren bioceánico, cambia de discurso: "Toda propuesta que ayude a la integración es bienvenida"

Aunque la propuesta de construir un tren bioceánico entre Brasil y Perú volvió a posicionarse en la agenda regional, el Gobierno peruano ha marcado distancia respecto a su financiamiento, dejando la puerta abierta a futuras evaluaciones sin comprometer recursos públicos.

La semana pasada, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Arana, fue enfático al señalar que el Ejecutivo no tiene previsto asumir el costo de una obra de esta envergadura.

“Un tren más o menos debe costar US$ 10.000 millones. La pregunta es si Brasil quiere hacerlo y quiere invertir, pues tendrá que decirnos si quiere hacerlo, y si es una inversión privada, ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones verá si lo autoriza. En ese sentido, el Gobierno del Perú no ha autorizado ni piensa invertir esa cantidad en estos momentos”, sostuvo.

Sin embargo, esta semana el tono del titular del MTC fue más matizado. “Toda propuesta que ayude al desarrollo y la integración de América es bienvenida, no lo hemos descartado”, afirmó, al reconocer el potencial de la iniciativa para dinamizar el comercio y mejorar la conectividad regional.

Arana recordó que la idea de una vía ferroviaria que conecte el Atlántico con el Pacífico no es nueva. “Ya en el gobierno de Alan García se había dictado una norma que declaraba de interés público la vía ferroviaria nacional. ¿Por qué no se pudo lograr? Porque técnica y económicamente no era viable”, explicó.

Así, el ministro dejó claro que si bien el Perú no ha asumido ningún compromiso formal con el proyecto, tampoco lo desestima por completo. “El hecho de que un país lo proponga no implica que el otro tenga de inmediato una acción. No descartamos y tampoco la negamos. No es oficial”, concluyó.

El eventual tren bioceánico —una iniciativa promovida principalmente desde Brasil— busca convertirse en una alternativa logística estratégica para las exportaciones sudamericanas hacia Asia, reduciendo tiempos y costos frente a las rutas marítimas tradicionales. No obstante, su viabilidad técnica, económica y política sigue siendo materia de debate.