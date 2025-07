El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 3 del Indecopi sancionó a KFC por cometer infracciones en su promoción ‘Mega Familiar’. En la Resolución Final 1113-2025/PS3 en el Expediente 0422-2025/PS3, a la cual LP Derecho tuvo acceso, Indecopi impuso dos amonestaciones a la cadena de comida rápida, tras fallar a favor de la denuncia del señor J.E.T.M. contra Delosi S.A., operadora de la franquicia KFC, por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En 2025, KFC cuenta con 159 locales en Perú. Foto: TripAdvisor.

Cliente denuncia a KFC por negarse a entregar piezas de pollo que solicitó

El 19 de febrero, el señor identificado como J.E.T.M. denunció a KFC por no informar de manera completa los términos y condiciones de la promoción ‘Mega Familiar’, de S/59. Según la denuncia, el cliente pidió piezas de pollo específicas (piernas y muslo) y la cadena de comida rápida se negó a entregarle lo que solicitó. Asimismo, el afectado señaló que el personal del local mostró una actitud prepotente

Durante el procedimiento, KFC emitió sus descargos respecto a dos imputaciones: la falta de información clara sobre los términos de la promoción y la negativa a proporcionarle las piezas solicitadas. Luego de ello, Indecopi declaró su responsabilidad administrativa por la infracción al numeral 14.2 del artículo 14 y al artículo 19 del Código. La entidad sancionó a la franquicia por no haber informado de manera específica los términos y condiciones de la promoción, respecto a las partes de pollo que vienen en esta, y por negarse a proporcionarle únicamente piezas de pollo parte pierna y muslo.

Respecto al trato no cortés del local, el organismo supervisor determinó que no se le podía atribuir esa responsabilidad a la empresa, debido a que no se incluyeron pruebas objetivas en el expediente.

¿Qué sanción impuso Indecopi a KFC?

Indecopi ordenó como medida correctiva que Delosi S.A., operador de KFC en Perú, entregue al denunciante, en un plazo de 15 días, la promoción ‘Mega Familiar’, compuesta únicamente por piezas de pierna y muslo, sin costo alguno. Asimismo, dispuso el pago S/36 por las costas del procedimiento. La resolución también impuso la inscripción de la empresa en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi.

