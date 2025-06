Indecopi multa a inmobiliaria con más de S/33.000 por no entregar departamento: denunciante había pagado S/40.000. Foto: composición LR/Andina.

Indecopi multa a inmobiliaria con más de S/33.000 por no entregar departamento: denunciante había pagado S/40.000. Foto: composición LR/Andina.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Junín ha tomado una decisión contundente al sancionar a la inmobiliaria Urcons E.I.R.L. con una multa de 6.18 UIT, equivalente a S/33.063. Esta medida se tomó luego de que lax empresa incumpla con la entrega de un inmueble adquirido en la etapa de preventa por una consumidora, quien había realizado un pago de S/40.000 por concepto de separación.

La denuncia presentada por la afectada llevó a la Comisión a evaluar el caso, concluyendo que Urcons E.I.R.L. había infringido los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Estos artículos establecen el deber de idoneidad, que implica que los proveedores deben cumplir con las condiciones ofrecidas a los consumidores. En este caso, la inmobiliaria no cumplió con la entrega del departamento del proyecto ‘Residencial Cuzco’, ubicado en el distrito de Yanamaco, región Huancavelica.

Indecopi sanciona a inmobiliaria de Junín

Esther Huamaní Ríos denunció el 9 de septiembre de 2024 a Urcons E.I.R.L. por no entregar el inmueble que separó en preventa, luego de abonar S/40.000 en el proyecto ‘Residencial Cuzco’. Según el informe del Indecopi, la inmobiliaria señaló que no se entregó la obra debido a motivos de recesión económica y que se tenía planeado culminar en julio de 2025.

No obstante, el 6 de enero de este año, la denunciante ratificó su reclamo y señaló que Indecopi está llamado a dictar medidas cautelares para que el daño no se convierta en irreparable

¿Qué sanciones impuso Indecopi a la inmobiliaria por no cumplir con entrega de inmueble?

La Comisión de Indecopi determinó que Urcons E.I.R.L. había incumplido con la entrega del inmueble, lo que constituye una infracción a los derechos de la consumidora. La multa de 6.18 UIT, equivalente a S/33.063, se impuso debido a la falta de ejecución en la entrega del departamento del proyecto ‘Residencial Cuzco’.

La empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar el reembolso, contados a partir del día siguiente de recibida la resolución. Además, se ordenó que la inmobiliaria pague a la denunciante el monto correspondiente a la tasa administrativa que esta abonó al momento de presentar la denuncia.

Asimismo, se estableció que la inmobiliaria debe cubrir los costos administrativos que la denunciante incurrió al presentar su reclamo. Esta decisión de Indecopi busca no solo sancionar a la empresa, sino también resarcir a la consumidora afectada. La Resolución Final N°041-2025/INDECOPI-JUN está consentida, luego de que la inmobiliaria no apele la decisión. La República intentó comunicarse con la inmobiliaria, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

¿Cómo saber si una inmobiliaria es confiable?

Para evitar situaciones como la vivida por la denunciante, es fundamental que los consumidores realicen una investigación exhaustiva antes de adquirir un inmueble. Indecopi lanzó en 2024 una ‘Guía sobre productos y servicios inmobiliarios’ que ofrece información crucial para quienes buscan comprar propiedades.

Esta guía incluye recomendaciones sobre los derechos de los consumidores y cómo evitar fraudes en el sector inmobiliario. Además, se sugiere verificar referencias en línea y consultar las sanciones impuestas a las empresas inmobiliarias a través de la herramienta disponible en la página web de Indecopi. Esta plataforma permite a los usuarios acceder a información actualizada sobre las empresas más sancionadas, lo que les ayudará a tomar decisiones más informadas y seguras al momento de adquirir un inmueble.