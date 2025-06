Calcula tu gratificación de julio 2025 con esta herramienta y conoce el monto exacto que te corresponde

La gratificación ordinaria es un beneficio para todos los trabajadores formales que las empresas se encuentran obligadas por ley a entregar, según establece la Ley N.º 27735. Sin embargo, muchos peruanos no saben cómo calcular el monto correspondiente a esta gratificación, por lo que existen varias herramientas en línea que facilitan la estimación del monto exacto de la gratificación. Una de las maneras más sencillas de obtener una cifra aproximada es usar una calculadora de gratificación 2025.

¿Cómo calcular el monto de mi gratificación de julio 2025?

Para las personas que deseen calcular su gratificación sin el apoyo de la calculadora de gratificación o que quieran saber cómo se realiza el cálculo del bono, es importante tener en cuenta que para el cálculo de la gratificación se utiliza como referencia el salario mensual del trabajador correspondiente al 30 de junio.

Si el trabajador ha trabajado durante todo el semestre (de enero a junio), recibirá su salario íntegro junto con una bonificación extraordinaria del 9% si está afiliado a EsSalud, o del 6,75% si está registrado en una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

Por ejemplo, si una persona tiene un salario mensual de S/ 2,000 y está afiliada a EsSalud, recibirá S/ 2,000 de gratificación más S/ 180 de bonificación extraordinaria (2,000 x 9%), sumando un total de S/ 2,180. Si no trabajó el semestre completo, se le pagará una parte proporcional: un sexto del salario por cada mes trabajado, de ese resultado se le añadirá el 9% o el 6.7% de su total, dependiendo de a qué sistema de salud este afiliado.

Fecha límite para recibir el pago de la gratificación de julio 2025

El pago de la gratificación correspondiente a julio, debe hacerse a más tardar el martes 15 de dicho mes. No obstante, si esa fecha coincide con un feriado o día no laborable, el empleador deberá realizar el pago el día hábil anterior. En caso de no cumplir con este plazo, la empresa podría enfrentarse a sanciones según lo establecido en la Ley 27735.

Por otro lado, la gratificación de diciembre, también conocida como gratificación por Navidad, debe ser entregada al trabajador antes del 15 de ese mes. Si esa fecha cae en fin de semana, el pago deberá realizarse el viernes anterior. Si no se cumple con este plazo, las sanciones dependerán del tamaño de la empresa y el número de empleados afectados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.