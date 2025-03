Doe Run Perú: pago a extrabajadores de empresa minera se seguiría dilatando por controversia

Luego de aprobar la continuidad de Consultores A-1 como liquidador de los activos de la empresa Doe Run Perú, un nuevo entrampamiento podría retrasar el pago de la deuda a los extrabajadores. Según contó a este medio, Luis Mantari, representante de los acreedores laborales, la ratificación de la vigencia del convenio de liquidación aprobado en marzo del 2022 ha sido cuestionado por Doe Run Cayman y Depósitos Químicos Mineros (DQM).

Y es que según ambas compañías se tiene que suscribir un nuevo tratado debido a que Consultores A-1 perdió la vigencia de su registro como administrador concursal en diciembre del 2024. No obstante, lo el último 21 de febrero de este año se llevó a cabo una votación en la reunión de la Junta de Acreedores obteniendo como resultado un 64% de los créditos asistentes, lo cual fue observado por Indecopi debido a que no alcanzó una mayoría calificada del 67,7%:

"En el literal C del artículo 92 de la normativa del sistema concursal se establece que no es necesario un nuevo convenio. Entonces, cuando un liquidador pierde su registro, no te dice que debes cambiarlo o hacer uno nuevo. En esta junta privada del 21 de febrero, la representante del Indecopi estaba como veedora y dijo que la ratificación del convenio no se había aprobado porque tenía que ser una votación calificada del 67,7%", explicó Mantari.

Previo a esa sesión de la Junta de Acreedores, hubo un adelanto de opinión por parte de la funcionaria de Indecopi respecto a que no procede una ratificación, sino hacer un nuevo convenio de liquidación. Dicho argumento fue aprovechado por Doe Run Cayman y DQM, quienes se cogieron de eso y presentaron un recurso de nulidad.

Para Mantari, resulta curioso que el convenio del 2022 haya sido ratificado por ambas empresas con una votación del 94%, mientras que ahora, utilizan como sustento la necesidad de suscribir un nuevo tratado porque Consultores A-1 perdió su registro, el cual fue recuperado el 8 de enero de este año. Ante esta controversia, los extrabajadores han enviado una serie de cartas notariales solicitando el pronunciamiento de Indecopi para que acelere la resolución de este entrampamiento.

Doe Run Perú: convocan protesta para que se acelere el pago a extrabajadores

La pelota está en la cancha de la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi que estaría resolviendo esta controversia en 30 días. Sin embargo, Luis Mantari expresa su poco optimismo sobre la decisión que tome la entidad y anuncia que los extrabajadores de Doe Run Perú viajarán a Lima para realizar una movilización el próximo martes 11 de marzo.

"Frente a esta situación, los trabajadores hemos decidido viajar a la ciudad de Lima para realizar una protesta frente a la sede del Indecopi. Les pedimos a los funcionarios de Indecopi que resuelvan la controversia y que se actúe de acuerdo a la legalidad. El pago de la deuda laboral ya debería haber sido resuelto hace varios años. Nosotros solo estamos reclamando algo justo", enfatizó Mantari.

Cerca de 3.500 trabajadores y sus familias se encuentran a la expectativa de la resolución del fideicomiso de US$19,41 millones que están en una cuenta bancaria en Scotiabank. Como se recuerda, han pasado más de 12 años y el proceso de liquidación de Doe Run entra a su etapa final para zanjar con los compromisos ambientales y laborales pendientes.