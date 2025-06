“Toma otro transporte”: vocero de la ATU responde a críticas por seguridad en servicio Aerodirecto

Durante un reportaje transmitido por el medio Punto Final, Freddy Céspedes, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ofreció declaraciones que han generado controversia en torno a la seguridad del servicio Aerodirecto, que conecta diferentes puntos de Lima con el aeropuerto Jorge Chávez. Como se sabe, este bus ha sido criticado por su puntualidad y las zonas en las que recoge a los viajeros.

Céspedes aseguró que no existen registros de robos ni delitos dentro del servicio. "No te van a robar y no tenemos ningún registro de ello y con la presencia de tanto personal que tenemos no sucederá", afirmó, destacando la vigilancia constante que, según él, garantiza la seguridad de los usuarios.

Percepción de inseguridad y alternativas de transporte

Sin embargo, el vocero reconoció que parte del problema radica en la percepción que tienen algunos pasajeros, quienes sienten que el Aerodirecto opera como un bus convencional en el que cualquier persona puede subir y bajar, generando incertidumbre. En respuesta, Céspedes indicó que "Hay otras opciones de transporte público. Es un servicio seguro, pero si la percepción del usuario es que no lo es, tiene otras opciones".

Asimismo, subrayó que el sistema cuenta con cámaras de seguridad especializadas que dificultan la comisión de delitos dentro de los vehículos. Incluso el personal estaría a la disposición de los viajeros en caso de dudas o problemas para abordar las unidades.

Usuarios reportan incumplimientos y falta de puntualidad

No obstante, diversos pasajeros han reportado problemas recurrentes en el servicio, señalando que los buses no respetan sus horarios de llegada ni de salida, pese a estar estipulados en el cronograma oficial publicado en la página web de la ATU. Esta situación genera inconvenientes, especialmente para quienes deben llegar a tiempo para tomar vuelos o para quienes esperan a familiares en el aeropuerto.

El Aerodirecto cuenta con paraderos específicos distribuidos en varios distritos de Lima, pero las críticas a su seguridad persisten, pues se observa que múltiples personas suben y bajan sin mayor control, situación que hace que algunos usuarios se sientan vulnerables ante posibles riesgos.

