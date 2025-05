¿Cómo pagar tus aportes facultativos ONP por internet? Estos son los canales virtuales oficiales para afiliados en 2025

En 2025, los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden realizar el pago de sus aportes facultativos mediante dos canales virtuales oficiales: izipayYA e Interbank. Ambos servicios permiten a los trabajadores independientes cumplir con sus aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de manera virtual a través de plataformas digitales.

Estos canales virtuales ofrecen opciones para realizar los pagos desde cualquier lugar, facilitando el cumplimiento de las contribuciones al SNP sin necesidad de acudir a oficinas físicas. De esta manera, los trabajadores independientes afiliados a la ONP tienen la flexibilidad de gestionar sus aportes facultativos por internet.

En 2025, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) establece dos canales para realizar el pago del aporte facultativo de los trabajadores independientes por internet: izipayYA e Interbank.

Pago de aporte facultativo a través de izipayYA

a través de izipayYA Para pagar a través de izipayYA, es necesario descargar la aplicación y crear una billetera digital con los datos personales. Luego, se debe seleccionar la opción 'Pago de servicios', buscar ONP y elegir SNP Facultati. Después, se ingresa el número de DNI y se visualiza el monto a pagar, correspondiente al mes más antiguo. Finalmente, se confirma el pago del aporte facultativo .

. Pago de aporte facultativo a través de Interbank

Si se utiliza Banca por Internet de Interbank, se debe seleccionar 'Pago de servicios', buscar ONP, elegir SNP Facultati, ingresar el número de DNI y seleccionar los meses a pagar.

En la aplicación móvil de Interbank, se accede a la opción "Operaciones", luego 'Servicios', se busca ONP, se selecciona SNP Facultati, se ingresa el número de DNI y se eligen los meses a pagar para completar la operación.

¿Cuál es el monto mínimo de aporte facultativo a la ONP que deben pagar afiliados en 2025?

El monto mínimo de aporte facultativo que los trabajadores independientes afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) deben pagar en 2025 corresponde al 13% de su Ingreso Mensual Asegurable (IMA). Cabe señalar que este aporte no puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital (RMV), que en 2025 es de S/1.130.

En caso de que el afiliado no actualice su IMA, el aporte mínimo será calculado sobre la remuneración mínima, lo que resultaría en un aporte mensual de S/147 a la ONP. Por lo tanto, si el trabajador independiente no actualiza su Ingreso Mensual Asegurable, el cálculo del aporte facultativo se hará sobre el salario mínimo vigente.

Así puedes afiliarte a la ONP si eres independiente y deseas pagar el aporte facultativo cada mes

Si eres trabajador independiente en Perú y deseas afiliarte al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para pagar el aporte facultativo cada mes, debes seguir algunos pasos establecidos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Primero, debes cumplir con los requisitos, que incluyen no estar afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP), no ser pensionista de jubilación o discapacidad en el SNP, no recibir una pensión no contributiva del MIDIS o del Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65)y no recibir pensión a cargo del Estado.

Luego, ingresa al portal oficial de la ONP y completa el formulario de solicitud para incorporarte al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Durante este proceso, deberás declarar tu Ingreso Mensual Asegurable (IMA), ya que el aporte facultativo mensual a la ONP corresponde al 13% de este monto.

