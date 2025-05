Reinfo: Minem modificará reglamento de ley que le otorga rectoría sobre formalización minera

Luego de recibir una serie de críticas por parte de especialistas y congresistas, el reglamento de la ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo de formalización minera de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal será modificado. Según el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, se vienen evaluando tres cambios al referido Decreto Supremo.

Dicha decisión ya la había adelantado en la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, espacio en el que descartó la desnaturalización del Reinfo como un mecanismo de carácter hereditario. En su lugar, dicho norma que crea el registro será reemplazada en el 2026 por una nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE).

Minem modificará reglamento del Reinfo: ¿en qué aspectos?

El ministro Jorge Montero informó que en los próximos días se analizarán tres modificaciones al reglamento que le otorga a su sector la rectoría en el proceso de formalización minera. El primero de ellos sería la derogatoria del artículo 10 del Decreto Supremo, el cual facultaba al Minem a firmar convenios con los gobiernos regionales respecto a la legalización de las actividades de la MAPE.

En segundo lugar, se precisará que lo relacionado con la transferencia de titularidad del Reinfo por sucesión, solo estará vigente hasta la culminación del registro en junio de este año, con la posibilidad de tener una nueva prórroga por seis meses. Para el Minem, con dicho cambio "quedará claro que no existe perpetuidad ni carácter hereditario".

Por último, la cartera que lidera Jorge Montero promover la emisión de una resolución ministerial para crear un grupo de trabajo multisectorial con el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), con el propósito de facilitar la coordinación para aplicar el sistema interoperable de la minería artesanal y a pequeña escala.

“Hemos anunciado tres cambios. Los estamos evaluando y los tenemos que resolver la próxima semana", indicó Montero en RPP. Asimismo, recalcó que el Reinfo y todas las normas vinculadas al registro se extinguirán cuando finalice el proceso de formalización minera integral, el cual se encuentra a la deriva por la falta de consenso en el dictamen de la Ley Mape.

Pese a sus explicaciones, el titular del Minem se enfrenta a una interpelación promovida por congresistas de diversas bancadas, quienes cuestionan presuntas irregularidades en la publicación del Reglamento que amplía el Reinfo. Además, la parlamentaria Ruth Luque ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Montero por introducir disposiciones que no estaban contempladas en la norma aprobada en el 2024.

Minam confirma que en el 2026 no habrá Reinfo

El ministro del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro, reiteró que el Reinfo dejará de existir a partir del próximo año, es decir, una vez que expire el plazo de ampliación permitido por la ley. Al 23 de mayo, 82.166 operadores se han inscrito en este registro, de los cuales 20.684 se encuentran vigentes y 61.482 están suspendidos.

“El plazo establecido para el Reinfo es hasta el 30 de junio, con una única ampliación que puede ser al 31 de diciembre del 2025. Es decir, para el próximo año ya no debe haber Reinfo. Recordemos que es un registro para la formalización, no es una concesión. Si tú no logras registrarte en esa ampliación, que puede ser hasta el 31 de diciembre, pierdes todo”, explicó.

De igual forma, indicó que el Gobierno está revisando y depurando los registros actuales para asegurar que las operaciones mineras reportadas coincidan con las ubicaciones geográficas reales. Como se recuerda, el reglamento publicado por el Minem también estipula el inicio del proceso de depuración del Reinfo que tendrá un plazo de 45 días.

Para mantener su inscripción, los mineros suspendidos deben cumplir con tres exigencias: presentar la declaración semestral de producción, el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFOM), un RUC en el régimen de renta de tercera categoría y la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.

Conflictos por concesiones

Ante los conflictos que existen debido al acaparamiento de las concesiones mineras, el titular del Minem propuso que el Ejecutivo participe como garante del diálogo en la negociación entre los titulares de una concesión minera y los pequeños mineros o mineros artesanales con Reinfo vigente.

“El Minem puede participar como garante del diálogo y luego reportamos el acuerdo al que arriben los privados. Nosotros apostamos por el diálogo, mientras no haya diálogo y persista el conflicto, no habrá ni plusvalor, ni rentabilidad. ¿Queremos seguir viviendo en la invasión y en la ilegalidad absoluta? Creo que ambas partes lo van a entender y vamos a avanzar”, anotó.

En esa línea, Jorge Montero destacó que existen titulares de concesiones que tienen un derecho garantizar por ley, el cual el Estado se compromete a respetar. Sin embargo, indicó que es fundamental que, dadas las circunstancias actuales, se reformule el diálogo para que el Minem colabore con las partes en la superación de la situación de confrontación.