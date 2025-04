Cronograma de pagos de la ONP, mayo de 2025: estas son las fechas clave para que jubilados reciban su pensión, vía Banco de la Nación

A partir de mayo de 2025, iniciará el pago de pensiones correspondiente al mes en curso. Según lo informado, los depósitos se realizarán mediante el Banco de la Nación, entidad responsable de asegurar el acceso a los recursos económicos. Esta programación incluye a los afiliados al Decreto Ley N.° 19990 y a los comprendidos en la Ley N.° 27803, quienes recibirán sus pensiones en cuentas bancarias de diversas entidades financieras. (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif).

De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha de abono dependerá de la inicial del apellido paterno del beneficiario. En ese sentido, los pensionistas con apellidos de la A a la C recibirán el pago el 8 de mayo; los de la D a la L, el 9 de mayo; de la M a la Q, el 12 de mayo; y de la R a la Z, el 13 de mayo. Por otro lado, aquellos sujetos a convenios internacionales cobrarán el 15 de mayo. Adicionalmente, el pago a domicilio, destinado a personas con movilidad reducida, se efectuará entre el 15 y el 24 de mayo.

Retiros mayores a S/ 1.500 en el Banco de la Nación: ¿cuáles son los requisitos?

Aunque los pagos correspondientes a abril para los trabajadores del sector público ya se efectuaron, es importante recordar los requisitos necesarios para retirar montos elevados por ventanilla en el Banco de la Nación.

Según informó la entidad financiera, quienes deseen retirar más de S/1.500 o US$550 deben cumplir con dos condiciones: presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico y su Tarjeta Multired Global Débito. Estas medidas buscan reforzar la seguridad de las transacciones realizadas en las agencias.

Sumado a eso, el Banco de la Nación aclaró que no se responsabiliza por retrasos en las fechas de pago previamente establecidas. Por ello, cualquier consulta sobre la programación del abono debe ser dirigida a la entidad pública correspondiente.

Banco de la Nación lanza créditos de hasta S/99.999: ¿cómo acceder?

El Banco de la Nación ha lanzado un préstamo de libre disponibilidad exclusivo para empleados y jubilados del sector público que perciben sus haberes a través de esta entidad financiera. Según la información oficial, el monto máximo que se puede solicitar es de S/ 99.999, sujeto a evaluación crediticia, y está disponible en cualquier momento.

El financiamiento puede extenderse hasta por 72 meses, aunque esta opción está reservada para quienes cuenten con contrato indefinido o estén nombrados. La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) parte desde 14.61 %, basada en una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 12.99 %, de acuerdo con los términos establecidos. Para conocer las tasas, comisiones y requisitos, se recomienda consultar los canales oficiales del Banco.

Entre las condiciones para acceder al préstamo figuran: tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación, presentar el DNI o carné de extranjería con su respectiva copia, y la última boleta de pago (original o virtual) con una antigüedad máxima de cuatro meses. En el caso de trabajadores CAS contratados a partir del 10 de marzo de 2021, se exige una antigüedad mínima de 13 meses y la presentación del contrato original, adendas o copias fedateadas.

Para los contratos anteriores a esa fecha, este requisito no aplica. También, el solicitante debe contar con una calificación "Normal", "No definida" o "No reportado" en la Central de Riesgos de la SBS.

El trámite puede iniciarse a través del enlace oficial que ha sido habilitado por la entidad bancaria.

