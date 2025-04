¿Es Argentina el nuevo Perú de los 90? El debate tras el fin del cepo cambiario de Milei

El último 11 de abril, el gobierno de Javier Milei anunció el levantamiento del cepo cambiario en Argentina, una medida que genera debate en torno a su impacto en la economía argentina y el escenario político. La decisión ha provocado opiniones divididas: ¿fue una acción radical o un ajuste gradual frente a la prolongada crisis económica que atraviesa el país, considerada una de las más severas de la región?

El pasado lunes 11 de abril, Milei eliminó el tope de US$200 mensuales para la compra de dólares que regía desde 2019. Desde entonces, los ciudadanos pueden adquirir divisas libremente y sin pagar impuestos, una medida que en los hechos pone fin al cepo cambiario. Sin embargo, no se trata de una liberación total: el gobierno ha establecido una banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, dentro de la cual el Banco Central podrá intervenir.

“El caso argentino no es tan extremo como lo fue el del Perú en los años noventa”, afirmó Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), a La República.

El economista recuerda que durante el primer gobierno de Alan García, la inflación anual llegó a niveles impensables: 2.000.000% acumulado en cinco años, con una variación de 7.000% por año. En comparación, la inflación más alta de Argentina con Milei ha sido del 117,8% en 2024.

“La diferencia con lo que vivió el Perú en 1990 es que Milei ha optado por hacerlo poco a poco”, explicó Palomino. “Gran parte del ajuste se está haciendo, pero no en un solo día. En el Perú, el desbalance era tan grande que no quedó otra que hacerlo de sopetón”.

En efecto, el economista recuerda que en agosto de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el ajuste fue inmediato: “La inflación del mes de agosto fue de 400%. En un solo día, el precio de la gasolina se multiplicó por 30 veces”.

En ese contexto, Palomino considera que el gobierno argentino “se la está jugando, pero con cierto respaldo”, en referencia al reciente préstamo de US$20.000 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que habría dado margen para avanzar con la liberalización del dólar sin provocar una crisis cambiaria inmediata.

Fujishock. Foto: archivo El Comercio

No va a funcionar

Ahora bien, desde el anuncio, el tipo de cambio ha caído hasta en 6%, una baja que —según el economista— “no responde necesariamente a un equilibrio macroeconómico, sino a un intento por calmar al mercado en el corto plazo”.

En relación al levantamiento del cepo cambiario en Argentina, Eduardo Recoba, economista principal para Latinoamérica de iFOREX, se mostró escéptico. Coincidió con la postura de Miguel Palomino al señalar que liberar el acceso al dólar sin suficientes reservas era inviable.

“Tú no puedes levantar un candado para que la gente acceda libremente a dólares cuando en tu economía no hay dólares”, advirtió Recoba. “Al año, en Argentina se van entre US25.000 y US30.000 millones por agroexportaciones. Que el FMI haya dado US$20.000 millones no es gran respaldo”.

Finalmente, Recoba anticipó que el levantamiento del cepo no funcionará en el mediano plazo. Comparó la “flotación sucia” del tipo de cambio argentino con la peruana y concluyó que, a diferencia del Perú, Argentina carece de reservas suficientes.

“Esto se le va a acabar cuando tenga que pagarle al Fondo. Y si Milei ha proyectado algo, lo está ocultando. Y ocultar es mentir. Ya sabemos que Milei está muy acostumbrado a mentir, como lo vimos hace un mes con las criptomonedas”, sentenció.

Por ahora, las medidas de Milei parecen apuntar a ordenar las cuentas fiscales sin arriesgar una explosión inflacionaria. Pero los desafíos persisten: el déficit fiscal de Argentina sigue en torno al 3% del PBI, cifra mucho menor a la del Perú en los años 80.

“El problema argentino es serio, pero no es el abismo que enfrentamos en Perú. Hay margen para corregir gradualmente”, concluyó Palomino.

La inflación más alta en la historia de Argentina ocurrió en 1989 con 3.079%. Foto: AFP

Desdolarización

“Javier Milei no es un tipo muy hábil ni cognitivamente ni académicamente. Imagino que de alguna manera él debe ‘confiar’ a propósito de lo que dice Donald Trump alrededor de los aranceles”, agregó Eduardo Recoba.

A diferencia de lo que podría pensar el mandatario argentino, América Latina —y en particular una economía colapsada como la de Argentina— no figura entre las prioridades de Trump. Y es que el país del primer mundo tiene ahora otros intereses,además de que el valor estratégico de Argentina para Estados Unidos es prácticamente nulo, incluso como proveedor de granos y cereales, ya que puede ser fácilmente reemplazado por exportaciones similares provenientes de Rusia, Ucrania, Brasil, o incluso por la propia reserva estadounidense.

“Argentina creo que no tiene ningún tipo de interés para los Estados Unidos. Ahora que Javier Milei lo crea, ya es problema de él”, señaló.

Aunque Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, coincide en que la decisión de Milei de levantar el cepo cambiario podría formar parte de una estrategia para que Donald Trump sea más favorable hacia Argentina, advierte que aún es pronto para prever cómo evolucionará el escenario.

Pese a las fluctuaciones del dólar y las caídas en los mercados bursátiles, Carrillo considera poco probable que la divisa estadounidense sea reemplazada por otra moneda, a pesar del creciente debate en torno a posibles alternativas.

“La desdolarización, como tal, es algo muy difícil de lograr. En el ámbito internacional, el dólar sigue siendo la moneda de referencia”, señaló el experto, y agregó que la clave para los países está en manejar sus propias monedas con estabilidad, a fin de evitar fluctuaciones drásticas en sus economías.

Para este año 2025 la inflación estimada en EE.UU. supera el 5%, es decir, el promedio de los precios de bienes y servicios en la potencia decadente será mayor al 5%. Es más, entre el 2012 al 2024, la inflación acumulada ha sido mayor al 39%, lo que implica que en dicho período el poder de compra del dólar en la economía norteamericana se ha depreciado en ese mismo número.