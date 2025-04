La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio laboral que se destina a los trabajadores formales en Perú dos veces al año y que sirve como un respaldo financiero para ellos en caso de desempleo. Por este motivo, es importante que las personas conozcan la fecha de su depósito, porque su incumplimiento representa una sanción por parte de la empresa.

A continuación, te contamos sobre el plazo máximo que tienen los empleadores para transferir la CTS a las cuentas bancarias de sus trabajadores. Además, explicamos más detalles sobre este derecho laboral que gozan los trabajadores del sector formal, debido a que se aproxima su pago en Perú.

¿Hasta cuando se paga la CTS en Perú este 2025?

La Compensación por Tiempo de Servicios es un derecho para los trabajadores formales que cumplen con ciertos requisitos en su empleo. Este beneficio se otorga en dos períodos anuales, concretamente hasta el 15 de mayo y el 15 de noviembre. El monto de la CTS se calcula en función del tiempo laborado durante el semestre y del régimen laboral que rige en la empresa.

¿Cuáles son los trabajadores en Perú que reciben CTS?

A pesar de que la Compensación por Tiempo de Servicios representa un derecho para los trabajadores formales en Perú, hay ciertos sectores de empleados que quedan excluidos de este beneficio, de acuerdo con la normativa vigente.

Trabajadores bajo jornada parcial (laboran menos de cuatro horas diarias).

Trabajadores de microempresas contratados después de la inscripción de la empresa en el Remype.

Trabajadores que perciben la Remuneración Integral Anual (RIA).

Trabajadores que reciben más del 30% de su ingreso por concepto de comisiones o tarifas.

Es importante señalar que aquellos trabajadores que no hayan completado un mes de servicio al finalizar el período semestral no recibirán el depósito correspondiente en esa ocasión. No obstante, los días trabajados se contabilizarán para el siguiente semestre, lo que les permitirá acceder a los beneficios en el próximo ciclo laboral.

¿Es embargable la CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicios solo puede ser embargada en circunstancias específicas, como en el caso de deudas por alimentos. En estas situaciones, el empleador tiene autorizado retener hasta el 50% de los fondos disponibles, siempre que exista una orden judicial que lo respalde. Este procedimiento garantiza que las obligaciones alimentarias, consideradas de alta prioridad, sean cumplidas de forma adecuada y oportuna.

¿Qué pasa si la empresa no me paga mi CTS?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las empresas que no realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios en la fecha estipulada o que lo hagan de manera incompleta cometen infracciones graves. Asimismo, se considera una falta seria el hecho de depositar este beneficio en una entidad financiera diferente a la seleccionada por el trabajador.

