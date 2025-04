Puno: gremios rechazan regasificadoras e insisten por culminación del Gasoducto del Sur

La propuesta del gobierno de construir 20 plantas regasificadoras en vez del Gasoducto Sur Peruano, fue rechazada por dirigentes de gremios y organizaciones civiles de la región Puno. La alternativa no solo fue tomada como discriminadora, sino que aleja la posibilidad de que la población del altiplano acceda a gas natural de menor precio.

La idea planteada la semana pasada en Cusco por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue evaluada por dirigentes de diversas organizaciones gremiales que se concentraron en la Casa del Maestro Puno.

Los dirigentes mostraron su descontento porque bajo la actual situación, Puno seguirá consumiendo el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual más caro que en otras ciudades; además quedaría privado de acceder al gas natural.

“Dicen que no se hará porque la obra está en litigio. Qué ironía. Los corruptos ahora son las víctimas. Nosotros creemos que ese proyecto tiene que ejecutarse sí o sí. La propuesta que dan sólo busca mecer. Prácticamente, ni siquiera estamos dentro de la proyección del Gobierno. Nosotros rechazamos esta medida que lo único que busca es patear el problema para más adelante. No puede ser posible que siendo productores se pretenda priorizar la venta antes que el consumo nacional”, dijo Lucio Callo Callata, dirigente del Comité Unitario de Lucha de la región Puno.

¿Por qué los dirigentes desconfían de la propuesta de regasificadoras?

El presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Amador Nuñez, sostuvo que el Ejecutivo le está tomando el pelo a Puno desde hace bastante tiempo. Recordó que en el centro poblado de Jallihuaya, se ejecutará una planta Satélite de Regasificación de GNL. Cree que la obra no tiene ningún impacto porque la población beneficiaria es mínima y sólo servirá para la foto.

“Parece que nos tratan como si fuéramos sus entenados. Queremos gas para la industrialización. Queremos gas para grandes proyectos. Los beneficiarios de este pequeño proyectaron no serán ni cinco cuadras. Es decir, nos están tomando el pelo. Acá se están protegiendo intereses. Se les está haciendo el favor a quienes literalmente se han repartido el gas. No puede ser posible que un empresario corrupto tenga más derechos que el interés nacional. Ese gas les pertenece a todos los peruanos”, dijo.

Por su parte, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, sostuvo que la idea lanzada por el Ejecutivo tiene que tener mayor claridad. Cree que si la intención es dar una mejor propuesta viable debería ser más específica en cuanto a sus alcances.

Paro por el Gasoducto del Sur

La propuesta del Ejecutivo no generó consenso por lo tanto los dirigentes ratificaron que este jueves 10 de abril de todos modos saldrán a las calles. La concentración será en Puno. Se espera la llegada de representantes de delegaciones de varias provincias.

“Este gobierno no tiene legitimidad. Por lo tanto, lo que diga no tiene validez. Pero no por eso vamos aceptar que nos digan lo que les da la gana, como si fueran personas de segunda clase trayendo ideas y proyectos de poco impacto. Eso no lo vamos aceptar” dijo Leoncio Flores, dirigente de Ilave.

Lucio Callo precisó que la medida será preventiva, porque si no hay una respuesta clara de parte del gobierno de todos modos en mayo acatarán un paro macrorregional con todos los departamentos del sur. “En este momento estamos en contacto con dirigentes de varias regiones para tener un solo lenguaje. El objetivo es uno solo. Se tiene que priorizar el interés de las regiones”, insistió Callo Callata.

El gobierno ha informado la inviabilidad del Gasoducto del Sur, paralizado desde 2017 debido a arbitrajes, conflictos legales y casos de corrupción. Según Gustavo Adrianzén, existen tres arbitrajes internacionales en curso, los cuales se resolvería recién en 2030.