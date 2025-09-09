HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Una década perdida en talento: Perú regresa al mismo puesto en formación y retención de profesionales que hace 10 años

El Perú se mantiene en el puesto 59 de 69 países en el Ranking Mundial del Talento 2025. El estancamiento responde por deficiencias en educación y preparación laboral, así como la fuga de profesionales calificados.

La fuga de talentos en el Perú es una de las principales consecuencias de la falta de un plan articulado para fortalecer la competitividad del capital humano.
La fuga de talentos en el Perú es una de las principales consecuencias de la falta de un plan articulado para fortalecer la competitividad del capital humano.

El Perú lleva una década evaluado en el Ranking Mundial del Talento del Institute of Management Development (IMD) y los recientes resultados de 2025 revelan un dato que preocupa: el país se encuentra exactamente en el mismo lugar en el que comenzó en 2014. Según el informe presentado por Centrum PUCP, el país se ubica en el puesto 59 entre 69 economías, una posición de estancamiento, pese a una ligera mejora en su puntaje general.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este año el país obtuvo 42,3 puntos sobre 100, un avance de 2,1 respecto al 2024, pero insuficiente para trepar posiciones. El estudio, que mide la capacidad de las economías para desarrollar, atraer y retener talento, deja en evidencia que las debilidades del Perú en educación, preparación laboral y políticas de retención de profesionales resultan aún ser un freno para su competitividad.

PUEDES VER: Dólar cerró en S/3,49, su nivel más bajo en cinco años: tendencia seguiría hasta alcanzar los S/3,45 por efecto de Trump

lr.pe

El estudio mide tres factores tales como inversión y desarrollo, atracción y preparación. En inversión y desarrollo, el Perú se ubica en el puesto 54, pese a avances moderados en inclusión femenina y gasto por estudiante, pero aún muy rezagado frente a países que apuestan por una educación pública más sólida y con mejor infraestructura.

larepublica.pe

En atracción, el país alcanza su mejor desempeño relativo en el puesto 52, gracias a un costo de vida competitivo que facilita la retención interna, aunque este punto positivo se ve prácticamente anulado por la baja capacidad de atraer especialistas extranjeros, los salarios poco competitivos y una de las peores calificaciones en motivación laboral y retención de talento.

PUEDES VER: Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

lr.pe

El lado más frágil es la preparación. El Perú aparece en el puesto 62 como uno de los países más rezagados, con graves deficiencias en la educación básica (puesto 66°) y superior (64°), una limitada oferta de profesionales en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y poca experiencia internacional de sus directivos.

larepublica.pe

Mientras el Perú ha vuelto al mismo puesto con el que inició en 2014, en la región, Chile (49°) se consolida como la economía mejor posicionada, seguido de Colombia (57°), mientras que México (66°), Brasil (67°) y Venezuela (68°) enfrentan desafíos similares.

A nivel mundial, Suiza, Luxemburgo e Islandia lideran gracias a sus políticas de inversión sostenida en capital humano. Hong Kong sorprende con un ascenso histórico hasta el cuarto lugar y los Emiratos Árabes Unidos ingresan por primera vez al Top 10, al demostrar que los cambios estratégicos en materia de educación y atracción de profesionales pueden rendir frutos en plazos cortos.

Preocupa la fuga de talentos

Rubén Guevara, director general de Centrum PUCP, sostiene que la fuga de talentos en el Perú es una de las principales consecuencias de la falta de un plan articulado para fortalecer la competitividad del capital humano. "La migración de profesionales altamente calificados hacia mercados más estables y con mejores condiciones laborales no solo priva al país de su recurso estratégico más valioso, sino que también debilita la capacidad de innovación y productividad de las empresas locales", indicó.

Agregó que el resultado es un círculo vicioso, toda vez que "se invierte en educación, pero los beneficios terminan favoreciendo a otros países que logran captar a nuestros mejores profesionales", advirtió.

larepublica.pe

En la misma línea, Luis Del Carpio, director de la Maestría en Gerencia del Desarrollo Competitivo Regional en Centrum PUCP, señaló que "si no se implementan políticas públicas y privadas que combinen incentivos económicos, formación continua y descentralización de oportunidades, el Perú corre el riesgo de agravar su dependencia de talento externo y perder la posibilidad de transformar su capital humano en un verdadero motor de desarrollo sostenible".

PUEDES VER: Crece la preferencia por viviendas de segundo uso en Lima Metropolitana: alcanza un 77% en julio

lr.pe

Sobre el Ranking Mundial de Talento

Este ranking evalúa a 69 economías de acuerdo con su capacidad para desarrollar, atraer y retener talento, un factor clave para el fortalecimiento de la competitividad económica. Además, se considera una herramienta esencial para orientar políticas de gestión del talento humano, con el fin de mejorar las condiciones para el desarrollo profesional y personal, así como elevar la calidad educativa desde los niveles escolares.

Notas relacionadas
600 maestros de institutos superiores exigen reglamentación de la Ley 31653

600 maestros de institutos superiores exigen reglamentación de la Ley 31653

LEER MÁS
Pésimas noticias para inmigrantes: se acaba este beneficio histórico para los estudiantes indocumentados en Texas

Pésimas noticias para inmigrantes: se acaba este beneficio histórico para los estudiantes indocumentados en Texas

LEER MÁS
Papa León XIV envía mensaje a rectores universitarios: "Deben ser constructores de puentes de integración"

Papa León XIV envía mensaje a rectores universitarios: "Deben ser constructores de puentes de integración"

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Economía

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota