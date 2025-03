Nuevo Jorge Chávez: Ositrán sancionaría a LAP si hay tercera prórroga, pero todo depende del MTC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) advirtió que sancionará a Lima Airport Partners (LAP) si el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez no está completamente operativo a partir del 30 de marzo, tal como está previsto.

"Si el 30 de marzo no entra en operación este nuevo terminal, estarían incumpliendo el contrato de concesión que dicen que tienen que entregarlo operativo, no solo en infraestructura y equipamiento, sino operando", indicó la titular del organismo Verónica Zambrano.

Vale aclarar que si en dicha fecha no se cumple y no hay ninguna adenda o acta de parte del concedente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), "inmediatamente comienzan a correr multas y penalidades diarias".

"Nosotros como Ositrán sancionamos o ponemos las penalidades en la medida que se venza el plazo y no se cumpla. Si ese plazo se prorroga, nosotros no podemos sancionar, pero si el plazo se vence y no hay ninguna prórroga, sancionamos", aclaró Zambrano.

Ositrán anunció que el 15 de marzo realizará una evaluación técnica del avance del proyecto, lo que permitirá determinar si LAP podrá cumplir con la entrega en la fecha acordada.

“No podemos hacer proyecciones porque somos técnicos. Lo que falta son pruebas de integración de sistemas, infraestructura y equipos. La operación debe garantizar que todo funcione al 100%”, mencionó.

Mediante un comunicado, Ositrán mostró el avance del nuevo terminal Jorge Chávez a un 99,4%. Queda pendiente la finalización de sistemas esenciales, entre ellos: