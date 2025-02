Telefónica vende su filial a Telecom Argentina por más de S/4.500 millones

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para vender su filial en Argentina a Telecom Argentina, empresa participada por el Grupo Clarín, por un monto de US$ 1.245 millones (más de S/4.577 millones, al tipo de cambio actual), según informó este lunes la compañía al regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que se concretó este mismo día, implica la venta de la totalidad de las acciones que Telefónica poseía en Telefónica Móviles Argentina, a través de su filial TLH Holdco. Con esta transacción, Telecom Argentina adquiere el 99,999625% del capital social de Telefónica Móviles Argentina.

Se trata de la primera gran operación corporativa bajo la dirección de Marc Murtra, quien asumió la presidencia de Telefónica el pasado 18 de enero en reemplazo de José María Álvarez-Pallete. Esta desinversión está alineada con la estrategia que la empresa definió en 2019 para reducir su presencia en la región de Hispanoamérica (Hispam), a excepción de Brasil, y enfocarse en sus principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Según las últimas cuentas presentadas por Telefónica, los ingresos del grupo entre enero y septiembre de 2024 ascendieron a 30.418 millones de euros (S/116.415 millones), de los cuales el 21% provino de la región de Hispam. No obstante, el resultado bruto de explotación (Ebitda) en esta unidad cayó un 6,7%, situándose en 1,159 millones de euros (S/4.435 millones).

Pese a su estrategia de desinversión en la región, Telefónica mantiene presencia en Latinoamérica. A principios de febrero, anunció una inversión de US$ 500 millones (S/1.825 millones) en Venezuela en los próximos dos años para desplegar tecnología 5G y mejorar su red 4G/LTE.

Telefónica: ¿cuántas filiales ha vendido hasta ahora?

La venta de Telefónica Móviles Argentina se suma a una serie de desinversiones realizadas por la compañía en Hispam desde 2019. En ese año, la operadora vendió sus filiales en Guatemala y El Salvador a América Móvil por US$ 648 millones, y su filial en Nicaragua a Millicom por US$ 437 millones. Posteriormente, en 2020, concretó la venta de su operación en Costa Rica a Liberty Latin América por US$ 500 millones.

Estas desinversiones han sido clave para reducir la deuda de la compañía, una prioridad establecida durante la gestión de Álvarez-Pallete y que parece continuar bajo la dirección de Murtra.