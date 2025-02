El uso de billeteras móviles se ha incrementado significativamente en Perú, siendo Yape una de las opciones más populares y de gran proyección entre los usuarios. Esta billetera digital, administrada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), permite realizar transferencias de dinero de manera rápida y sencilla.

Hasta el momento, las operaciones realizadas entre usuarios individuales con cuentas Yape no generan costos adicionales. No obstante, existe una excepción en la que se ha establecido una comisión específica. Este nuevo esquema de cobro está dirigido exclusivamente a empresas que utilizan la plataforma para procesar pagos en sus negocios.

Yape: ¿en qué casos esta billetera digital cobra una comisión por uso o por transferencia?

Desde el 30 de abril de 2024, Yape ha comenzado a aplicar una comisión del 2,95% sobre el total de ingresos diarios a los negocios que utilizan la versión empresarial de la aplicación denominada Yape Empresas. Este cobro afecta a aquellos comercios que se han dado de alta en este servicio especial, el cual ofrece una variedad de ventajas dirigida principalmente a empresas o negocios que muevan un mayor capital.

Yape Empresas: ¿qué es y por qué cobra una comisión a sus usuarios?

Yape Empresas es una modalidad de la billetera digital diseñada para facilitar las operaciones comerciales de negocios que superan las 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o S/ 26.750 en ingresos mensuales. Con esta herramienta, las empresas pueden recibir pagos sin límites diarios y acceder a reportes detallados de sus transacciones.

El cobro de una comisión por uso responde a la optimización del servicio, permitiendo a las empresas beneficiarse de características exclusivas como atención prioritaria, generación de reportes de ventas y la posibilidad de recibir montos superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, esta funcionalidad incluye la opción de asignar "ayudantes", empleados que pueden visualizar las transacciones sin gestionar los fondos.

¿Cuál es el límite de transferencias mensuales que tiene Yape?

Para los usuarios individuales, Yape establece un límite diario de envío y recepción de hasta S/ 2.000. En el caso de las empresas, el servicio Yape Empresas les permite superar este límite, adaptándose a sus necesidades comerciales.

Los negocios afiliados a esta versión pueden recibir pagos por encima de los S/ 26.750 al mes sin restricciones adicionales. No obstante, aquellos que prefieran no asumir el cobro de comisiones pueden optar por la versión tradicional de Yape, siempre que sus transacciones no superen el umbral establecido.