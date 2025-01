Entre Universitario de Deportes e Inter Miami, se organizó un meet and greet en el Swissotel de Lima sin Messi. Foto Composición LR/Difusión

Previo al partido amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami, se organizó un meet and greet en el Swissotel de Lima, donde los asistentes esperaban interactuar con Lionel Messi y otras figuras del equipo estadounidense. No obstante, el futbolista argentino no estuvo presente, a diferencia de Luis Suárez y Sergio Busquets. Esta inasistencia generó molestia entre los seguidores, quienes pagaron S/ 3.855 por un paquete que incluía el acceso al evento, transporte al estadio, servicio de catering y una cena especial.

Ante las quejas de los asistentes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación para determinar si los organizadores incumplieron normas de publicidad o vulneraron derechos de los consumidores. Cabe destacar que Pol Liza Ríos, CEO de Long Play Entertainment, una de las productoras responsables, había asegurado la presencia de Messi en el evento.

Jaime Delgado sostuvo que los afectados deben recibir reembolso

El abogado Jaime Delgado se pronunció sobre la situación y enfatizó que los asistentes tienen derecho a la devolución de su dinero, conforme a lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. "Si un contrato no se ha prestado en las condiciones que se ofreció. El usuario tiene derecho a la devolución del dinero", sostuvo.

”Muchos aficionados de Messi se quedaron sin estrecharle la mano y sin el compartir que les prometieron por el pago de casi S/ 4.000, si mucha gente pagó hasta S/4.000 (S/3.855), para estrechar la mano de Messi y hacer un compartir antes del partido con el Inter de Miami, bueno probablemente haya surgido una circunstancia que impidió a Messi hacer esto, pero la gente está reclamando su dinero y ¿Tienen derecho?”, agregó.

Además, resaltó que muchos asistentes viajaron desde otras ciudades e incluso del extranjero con la expectativa de conocer a Messi, lo que generó gastos adicionales. En ese sentido, instó a los organizadores a asumir su responsabilidad y compensar a los afectados.

"Entonces esta gente va a tener que ser compensada con la devolución de sus entradas sobre todo en esa parte de la reunión privada con Messi, pero además hay otro problema, mucha gente se ha venido de otros países, de otras ciudades y a veces con los hijos, pagando S/ 4.000 para estar un momento con Messi”, indicó.

"Hay prejuicios adicionales que también caso por caso se tendrá que ver. Lamentamos esta situación, pero esto se va a tener que esclarecer, mientras tanto a esa gente afectada se le tiene que devolver su dinero”, resaltó", culminó Delgado.

Promotor del fallido meet and greet con Lionel Messi se pronunció

Pol Liza, promotor del meet & greet previo al partido entre Universitario de Deportes e Inter Miami, respondió a las denuncias en su contra por presunta estafa debido a la ausencia de Lionel Messi en el evento. Según su versión, los asistentes afectados podían elegir entre dos opciones: ingresar al partido con pase al ras de campo o solicitar el reembolso de su dinero.