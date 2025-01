La puesta en marcha del megapuerto de Chancay y la firma de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China son solo la punta del iceberg. Lo respaldan dos décadas de crecimiento exportador sostenido que pasó de US$400 millones en 2000 a US$26.000 millones al cierre del 2024, según estimación anticipada por Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de ADEX.

“En comercio bilateral, el crecimiento de las exportaciones hacia China es muy grande. China se ha convertido en nuestro principal destino de las exportaciones y esto sucede ya por un espacio de 10 años”, destacó Rosario Santa Gadea, exdirectora del Centro de Estudios sobre China y Asia de la Universidad del Pacífico.

El reto, manifiesta, es aumentar las exportaciones no tradicionales (productos fuera de los sectores como minerales o petróleo) que a duras penas alcanzan el 4%. “Son bastante bajas con respecto a otros dos mercados (Estados Unidos y Unión Europea). El primero llega al 62% y la UE a 49,7%.

Con los ojos puestos en el hub portuario en desarrollo, las compañías chinas trazan una franca expansión en el país. Entre 2010 y 2019, tras la firma del TLC, hubo un crecimiento muy acelerado de estas empresas en el país, pasando de 115 a 188 inscritas en Sunat, de las cuales 154 permanecen activas hasta diciembre de 2022.

La estimación del stock de inversión directa en China en el Perú es de US$20.000 millones a agosto del 2023, reveló la experta en Economía Internacional. “El stock de inversión china representa el 21% de inversión extranjera directa (IED) en el Perú, con una tendencia de crecimiento sostenida”, acotó.

A cifras actualizadas, la inversión del gigante asiático supera los US$38.000 millones especialmente en minería, energía y petróleo.

José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi) indicó a La República que los sectores más importantes donde están desarrollando estas compañías son minería y generación eléctrica. Sin embargo, "con la brecha que hay en Perú y la salida de constructoras brasileñas, hay un espacio de crecimiento de empresas chinas en el sector de infraestructura”, apuntó.

Por su parte, hay alrededor de 201 proyectos de inversión de US$6.467 millones adjudicados por el Estado a estas compañías en licitaciones públicas. La mayoría vinculados a la conectividad en transporte.

“Se vislumbra una nueva etapa de aceleración de las relaciones económicas Perú-China. Con la puesta en operación del megapuerto de Chancay, la optimización del TLC debería favorecer también las tendencias de crecimiento de las relaciones recientes”, aseguró Rosario Santa Gadea.

El megapuerto de Chancay aspira a convertirse en un hub logístico clave en el Pacífico, fortaleciendo el comercio entre Perú y Asia. Foto: EL PAÍS.

Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) anotó que uno de los grandes retos del país es diversificar su oferta exportadora no tradicional. “Es necesario atraer una mayor diversidad tecnológica al Perú y no limitarnos a ser exportadores de materias primas. Tenemos el potencial para establecer plantas productoras de autos eléctricos o baterías eléctricas en la región andina”, afianzó.

Las empresas peruanas que comercian con China crecieron también de manera explosiva: las exportadoras pasaron de 130 a 653 y las importadoras aumentaron de 1.852 a 25.000.

Ayer, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi) firmaron un convenio para fortalecer lazos comerciales y establecer un marco jurídico óptimo.

"En la medida que los conflictos se resuelvan, el comercio seguirá incrementándose. Mientras no se resuelvan, viene un poco la desconfianza en el país. Lo más frecuente que ocurre es la interpretación de contratos y calidad de productos en materia de importación y exportación", indicó José Tam.

Espacio de terrenos en Chancay

Edgar Vásquez (ADEX) dijo que en el espacio de Chancay hay suficientes terrenos, no solo en la órbita del puerto. “En la zona hay por lo menos 3.000 hectáreas”, indicó.

Dicho terreno puede ser disponible para establecer zonas económicas especiales de manejo privado y permitir el arribo de inversiones chinas en manufactura, agregó.

Destaque

José Tam, presidente de Capechi

“El puerto de Chancay es más que un puerto. Debemos apuntar a convertirlo en un parque logístico y zona económica especial. Hay que traer la gran inversión en manufactura y de valor agregado”

Rosario Santa Gadea, doctora en Economía Internacional

“Con la puesta en marcha de la operación del puerto de Chancay, la optimización del TLC Perú-China debería favorecer también las tendencias de crecimiento de las relaciones recientes”