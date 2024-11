Zona Económica Especial de Chancay: ¿incentivo o regalo tributario?

Con la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, está camino a definirse la propuesta de exonerar el Impuesto a la Renta (IR) en la eventual Zona Económica Especial (ZEE) en dicho territorio. Los gremios empresariales apuntan a una tasa inicial del 0%, con incrementos graduales a partir del quinto año en adelante. El Gobierno aún no define una posición, aunque internamente el respaldo va por la exoneración total. La República recogió voces de dos exministros de Economía y dos representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) frente a este proyecto que avanza voraz en el Congreso de la República.

Carlos Oliva: “Es falaz que si la tasa no es 0%, nadie viene”

El argumento de que si la tasa del impuesto a la renta no es 0%, nadie viene, es falaz. Las empresas van a venir porque tenemos un puerto y una Zona Económica Especial manejada con un gestor de primer orden mundial. Si solo van a venir porque es 0%, que no vengan. Cuando era ministro, lo hemos validado con varias empresas multinacionales y concuerdan con esto. Si no lo pagan acá, las empresas lo harán en su país de origen. Regalar el impuesto no tiene ningún sentido. Otro argumento falaz es que se irán a otros países. Entonces, ¿por qué no se han ido ya? ¿o tienen que esperar que el Congreso se ponga de acuerdo? Acá van a venir porque hay un puerto que les va a dar no solo apertura a América Latina, sino vía directa a China.

Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía y expresidente del Consejo Fiscal.

En el 2021,137 países firmaron la ‘Declaración sobre el enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía’, que garantiza que las grandes empresas multinacionales estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15%. Además, en el proyecto del Congreso tienen que poner candado a que esa producción sea solo para exportar. De lo que he leído, no figura. Si estas empresas venden en el Perú, van a quebrar a la gente de Gamarra. Ojalá que el Congreso no se apure y se informe más. El ministro de Economía debería hacerlo.

Antonio Castillo (SNI): "ZEE de países desarrollados tienen 0% de IR"

Estamos planteando que se inicie con 0% de impuesto a la renta. A nivel mundial, la mayoría de Zonas Económicas Especiales (ZEE) incluso en países desarrollados están con 0%. El gran problema que tenemos es que Chile tiene ZEE en Arica y Parinacochas con 0% de manera permanente. Ecuador también ha planteado una ZEE de 0% y que en 20 años suba hasta 15%. Vamos a tener a los ecuatorianos y chilenos utilizando nuestro puerto a través del cabotaje porque al final implantan sus Zonas Económicas Especiales y pueden exportar su mercadería con 0% de impuesto mediante el megapuerto de Chancay. Al comienzo, las empresas no tienen utilidades, o sea no hay base para cobrar el impuesto a la renta.

Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Por eso, planteamos que deberían tener exoneración y que en 20 años suba en 15%. Estamos conversando con varias empresas del sector automotriz y de transformación de energía que generen empleo e innovación tecnológica. Hemos hecho cálculo: por un dólar que se pone en la Zona Económica Especial, se generan siete dólares en beneficios.

Luis Miguel Castilla: “Hay que tomar en cuenta la situación de las cuentas fiscales”

No se va a invertir en un país solo porque tenga un incentivo tributario. El megapuerto de Chancay de por sí ya genera una fuente de competitividad y atractivo para quienes quieran venir al Perú. Peor aún que se exonera desde 0%, pese a que hay un estándar internacional de que los países que invierten tienen una tasa de impuesto a la renta corporativa de 15%. Es absurdo. Si no pagan acá, pagarán en su país de origen. Además, hay que tomar en cuenta la situación de las cuentas fiscales; no es propicio.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía.

Un segmento empresarial ha querido que le bajen el impuesto hace tiempo y ahora están usando la excusa de una Zona Económica Especial para adelantar ese régimen de no pagar. Puede ser un precedente complicado de pérdida de recursos fiscales para el erario. No me compro el cuento de que inversionistas se irán a otro lado. Hay que enfocarnos en crear las condiciones en transporte, seguridad para atraer la inversión frente a un puerto de talla internacional . Ceder ante esto no es el rol del Ministerio de Economía. El ministro está aislado y me apena decirlo, pero debe dar un paso al costado.

Julio Pérez (ADEX): “Necesitamos atraer inversión, pero con condiciones bastante atractivas”

República Dominicana y Costa Rica, que han llevado mucha inversión a sus países, tienen 0% de impuesto en sus zonas económicas especiales. Los empresarios no queremos que esto dure para toda la vida. En un inicio, tener 0% y en los cinco o diez años, 5% o 10%. Esto nos va a llevar a más puestos de trabajo. El megapuerto de Chancay no va a generar más empleos de por sí, debido a que es autónomo y se maneja con 800 personas.

Julio Pérez Alvan, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Lo que va a generar trabajo es todo lo que se construya alrededor del puerto. Por lo tanto, necesitamos atraer inversión, pero con condiciones bastante atractivas. Esperamos que este proyecto salga adelante la próxima semana, antes de cerrar la legislatura. Hubiera sido lo mejor anunciarlo en el foro APEC, pero bueno, la presidenta (Dina Boluarte) nos dijo en China que está de acuerdo con el 0% de impuesto.