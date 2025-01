Exportaciones de cacao peruano se dispararon a US$ 1.300 millones en 2024

Precio del cacao rodeo los US$ 11.000 por tonelada. Foto: composición LR/Andina

El Perú ha logrado un hito histórico en sus exportaciones de cacao, superando por primera vez los US$ 1.000 millones en 2024. Este crecimiento, estimado en cerca de US$ 1.300 millones, refleja el impacto de los altos precios internacionales, que han impulsado a los productores nacionales. La exportación de cacao se ha consolidado como un sector clave para la economía peruana, apoyado en la creciente demanda de mercados internacionales.

En un escenario global marcado por la escasez de cacao, especialmente en África, el Perú ha visto aumentar su participación en los mercados más importantes. Según el presidente del Comité de Café y Cacao de Adex, José Antonio Mejía, este crecimiento es un incentivo para todos los actores de la cadena productiva, especialmente debido a la alta cotización del cacao que ha registrado un aumento histórico.

¿Qué ha impulsado el récord histórico en exportaciones de cacao?

El aumento de los precios internacionales del cacao, que pasaron de US$ 3.000 a casi US$ 11.000 por tonelada, ha sido el principal motor del crecimiento de las exportaciones peruanas. La crisis de producción en países como Costa de Marfil y Ghana ha provocado una escasez global, lo que ha favorecido a Perú. Gracias a este fenómeno, el cacao peruano ha ganado competitividad, permitiendo superar la marca histórica de US$ 1.000 millones en exportaciones.

La producción nacional también ha mostrado un crecimiento sostenido. Con alrededor de 280.000 hectáreas de cacao en el país y un volumen estimado de 180.000 toneladas en 2024, el Perú se posiciona como un líder en la producción de cacao de calidad. Las regiones productoras, como San Martín y Ucayali, continúan incrementando su oferta, beneficiadas por los altos precios que han incentivado el cultivo del cacao en lugar de la coca.

¿Cuáles son las proyecciones para el cacao peruano en 2025?

Las proyecciones para 2025 son igualmente positivas, con la expectativa de que el Perú siga beneficiándose de los precios altos del cacao y la escasez global. La demanda en mercados como Asia, particularmente en Indonesia y Malasia, sigue en aumento, lo que refuerza las perspectivas para el cacao peruano. Además, la Asociación Peruana de Productores de Cacao prevé que los precios elevados seguirán beneficiando a los productores en los próximos años.

¿Cuál es la diferencia entre cacao y cocoa?

La principal diferencia entre cacao y cocoa radica en su proceso de preparación y sus usos.

Cacao: se refiere al grano del árbol de cacao, el cual se cosecha y luego se procesa. El cacao es la materia prima que se utiliza para hacer productos como el chocolate. Cocoa: es el término utilizado para describir el cacao que ha pasado por un proceso de tratamiento, que generalmente incluye la torrefacción (tueste) de los granos de cacao y la eliminación de la manteca de cacao.

¿Qué beneficios tiene consumir chocolate?

Es rico en antioxidantes, que ayudan a proteger el cuerpo contra los daños causados por los radicales libres, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. Además, el chocolate oscuro puede mejorar la circulación sanguínea y la salud cardiovascular al aumentar la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos.

También se ha relacionado con la mejora del estado de ánimo, ya que estimula la liberación de endorfinas y serotonina, sustancias químicas que promueven una sensación de bienestar. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación, ya que el chocolate puede ser alto en calorías y azúcar.