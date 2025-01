¿Cuánto dinero puedes sacar de un cajero automático este 2025? Descubre el monto límite

El desarrollo de los servicios financieros en Perú ha experimentado un progreso significativo, especialmente con el auge de los pagos electrónicos, que se consolidan como una tendencia en constante expansión. A pesar de ello, los cajeros automáticos siguen desempeñando un papel crucial al permitir el acceso a dinero en efectivo en diferentes ubicaciones. Las instituciones bancarias han trabajado constantemente en la modernización de sus servicios para brindar una mejor experiencia a los usuarios.

En 2025, el uso de tarjetas de débito y crédito se ha convertido en una práctica habitual, reflejo del impacto de las innovaciones tecnológicas en el sector financiero. Esta transformación ha llevado a un cambio en los hábitos de consumo, donde muchas personas prefieren minimizar el uso de efectivo, al optar por las tarjetas para la mayoría de sus transacciones.

¿Cuál es el monto máximo que puedes retirar en un cajero automático en Perú?

Retiro máximo de un cajero automático BCP

Los montos máximos de retiros de dinero en los siguientes horarios:

Entre las 6:00 a.m. y 10:00 p.m.: S/ 3,000 y US$ 800, por tarjeta BCP y por día.

S/ 3,000 y US$ 800, por tarjeta BCP y por día. Entre las 10:01 p.m. y las 5:59 a.m.: S/ 500 y US$ 200 por tarjeta BCP y por día.

Retiro máximo de un cajero automático Interbank

Podrás retirar de un cajero automático un monto máximo de S/. 1500. Sin embargo, a través del Cajero Global Net, los límites de retiro diario son S/. 2,500 y US$ 800. Adicionalmente, existe un límite de retiro nocturno que rige entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. dentro del cual puedes retirar como máximo S/. 850 y US$ 480, utilizando tus tarjetas de débito y/o crédito de Interbank.​

Retiro máximo de un cajero automático BBVA

De 06:00 a.m. a 09:59 p.m. podrás retirar hasta S/3,000 u US$800 por tarjeta.

De 10:00 p.m. a 05:59 a.m. podrás retirar hasta S/1,900 o US$540 por tarjeta.

Retiro máximo de un cajero automático Scotiabank

Scotiabank permite un límite máximo de retiro por operación de $800 o S/ .,400. La entidad también ofrece la posibilidad de ajustar el límite diario de retiro a través de una de sus agencias, su aplicación móvil, o ingresando a su sitio web y accediendo a la opción de configuración de tarjetas, según lo especificado por el banco.

¿Se puede retirar dinero en un cajero automático de otro banco?

En el Perú, todas las entidades bancarias disponen de cajeros automáticos para atender a sus clientes. Además, Global Net proporciona la facilidad de realizar retiros de efectivo con cualquier tarjeta, sin importar el banco emisor. Es fundamental considerar que las comisiones por este tipo de transacciones pueden variar dependiendo de la política de la institución financiera emisora de la tarjeta.

¿Puedo retirar dólares en un cajero automático en Perú?

Sí, es posible retirar dólares en los cajeros automáticos de los bancos del país. Este servicio se encuentra disponible en distintas instituciones financieras. Se recomienda verificar la tasa de cambio y cualquier comisión aplicable antes de realizar la operación para asegurar transparencia y evitar costos inesperados.

¿Es seguro retirar dinero de un cajero automático?

Las regulaciones, como el límite máximo diario para retiros en cajeros automáticos, desempeñan un papel crucial en la protección de los usuarios y sus fondos. Estas medidas no solo buscan evitar fraudes o accesos indebidos, sino también fomentar prácticas seguras en el uso de las terminales.

Entre las estrategias de seguridad más relevantes se encuentra el uso obligatorio de una clave personal y confidencial, la cual garantiza que solo el titular pueda realizar operaciones. Además, los avances tecnológicos han incorporado sistemas biométricos, como el reconocimiento facial o de huellas dactilares, así como el uso de tarjetas con bandas magnéticas o chips para autenticar las transacciones. Asimismo, las máquinas están equipadas con tecnología avanzada que detecta y retira de circulación billetes falsos.

¿Qué es un cajero automático?

Un cajero automático es un dispositivo autónomo que permite a los usuarios acceder y gestionar sus cuentas bancarias sin la intervención directa de personal humano. Estas máquinas están ampliamente distribuidas y suelen ubicarse en puntos estratégicos, como calles, centros comerciales y en el interior de agencias bancarias.

Gracias a la variedad de operaciones que ofrecen, los cajeros automáticos se han convertido en una herramienta indispensable para las actividades financieras cotidianas. El uso de un cajero automático es un proceso simple y diseñado para ser accesible a todo tipo de usuarios. Los pasos principales que se deben seguir son: