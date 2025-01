Estos son los bienes que no te pueden embargar por tener deudas en Perú 2025, según el Código Civil

El Código Civil establece los bienes que no pueden ser embargados en Perú. Foto: Composición LR/Andina.

El Código Civil establece los bienes que no pueden ser embargados en Perú. Foto: Composición LR/Andina.

Las deudas pueden convertirse en una carga estresante y preocupante para quienes no han podido pagar sus préstamos. En este contexto, es fundamental conocer qué bienes están protegidos por el Código Civil peruano ante un posible embargo. Esta información resulta crucial para garantizar la protección legal de los bienes y objetos personales.

En caso de que se recurra a la vía judicial para solicitar el pago de deudas, el Código Civil establece claramente qué bienes no pueden ser objeto de embargo. A continuación, te contamos lo que necesitas saber sobre los bienes inembargables, para que estés preparado ante cualquier eventualidad.

¿Cuáles son los bienes que no te pueden embargar, según el Código Civil?

El Código Civil peruano establece que ciertos bienes del deudor están exentos de embargo, lo que significa que no pueden ser utilizados para saldar deudas. Entre estos bienes se encuentran:

Bienes constituidos en patrimonio familiar: Solo las dos terceras partes pueden ser embargables.

Prendas de uso personal: No pueden ser embargadas las prendas de estricto uso personal, así como libros y alimentos básicos.

Herramientas y utensilios: Los vehículos, maquinarias y herramientas indispensables para el ejercicio de un oficio no son embargables.

Remuneraciones y pensiones: Las remuneraciones y pensiones que excedan las cinco Unidades de Referencia Procesal están protegidas.

Pensiones alimentarias: Estas también son consideradas inembargables.

Muebles de templos religiosos: No pueden ser objeto de embargo.

Sepulcros: La protección se extiende a los sepulcros.

Pago de la CTS: Este solo puede ser embargado en caso de alimentos hasta el 50%.

¿Las deudas bancarias prescriben en el Perú?

El Código Civil peruano establece que las deudas prescriben después de 10 años. Este período implica que, una vez transcurrido este lapso, las deudas ya no podrán ser exigidas judicialmente. Sin embargo, es importante resaltar que este plazo se refiere exclusivamente a la posibilidad de reclamar legalmente el pago y no a la visibilidad de la deuda en los registros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Es decir, aunque la deuda con el banco no podrá ser reclamada judicialmente después de 10 años, pero seguirá apareciendo como deudor en los registros hasta que se salde la deuda.

¿Qué es el Código Civil en Perú?

El Código Civil peruano es el cuerpo normativo que regula las relaciones civiles entre individuos en el país. Promulgado en 1984, este código busca proporcionar un marco jurídico claro y coherente para garantizar los derechos y obligaciones de las personas en sus interacciones civiles, promoviendo la justicia y la equidad.

Este conjunto de normas abarca diversas áreas, incluyendo derechos reales, obligaciones y contratos, derecho de familia y sucesiones. En el ámbito de los derechos reales, regula la propiedad y otros derechos sobre bienes. En cuanto a las obligaciones y contratos, establece las reglas para la celebración y cumplimiento de acuerdos entre partes. El derecho de familia aborda aspectos como el matrimonio, el divorcio y la filiación, mientras que el derecho de sucesiones regula la transmisión de bienes tras la muerte de una persona.