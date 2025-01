El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) compartió la resolución de la disputa entre un emprendedor peruano y la corporación propietaria de la marca de moda de lujo Ralph Lauren. El asunto inició debido a que la multinacional aseguraba similitudes gráficas.

Por este motivo, el organismo público inició un análisis de riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de ambas marcas para determinar si realmente existe un parecido conceptual. A continuación, te contamos más detalles sobre la decisión de Indecopi en última instancia.

¿Qué determinó Indecopi ante la demanda de Ralph Lauren por marca de empresario peruano?

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi declaró infundado el recurso de apelación de The Polo/Lauren Company, corporación dedicada a la moda de lujo con marcas como Ralph Lauren. De esta manera, falló a favor del emprendedor peruano Carlos Wilfredo Valle Farfán, autorizándole el registro de la marca Polo Hit’s.

Comparación de las marcas peruana y estadounidense. Fuente: Indecopi

La Sala destacó que Polo Hit’s presenta un diseño distintivo que muestra a un caballero medieval armado con escudo y espada montado en un caballo. Esta representación lo distingue de manera evidente de los elementos visuales vinculados a The Polo/Lauren Company, que utiliza la imagen de un jugador de polo sobre un caballo.

Con esta decisión, se autoriza el registro de la marca Polo Hit´s en la clase 25, la cual abarca prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. El veredicto fue en segunda y última instancia, y puede encontrarse en la Resolución N.º 1050-2024/TPI-INDECOPI.

¿Qué alegó la multinacional de moda de lujo ante Indecopi?

La empresa competidora, The Polo/Lauren Company, sostuvo que la marca Polo Hit’s generaba confusión con su reconocida denominación y señaló similitudes tanto gráficas como conceptuales. No obstante, luego de un exhaustivo análisis, Indecopi concluyó que no había riesgo de confusión entre los consumidores y desestimó la posibilidad de que el registro se hubiera llevado a cabo de manera malintencionada.

En una resolución emitida el 25 de noviembre de 2024, el tribunal reafirmó que la evaluación de las marcas debe realizarse en su totalidad, por lo que debe tener en cuenta su efecto en el consumidor promedio. Además, se subrayó que la coexistencia de marcas con elementos semejantes es viable, siempre que se asegure una distinción adecuada entre ellas.

