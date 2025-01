Beneficiarios del Fonavi: todo lo que deben saber sobre las devoluciones desde este 1 de enero de 2025

A partir del 1 de enero de 2025, se ofrecieron detalles sobre la devolución de los aportes del Fonavi a los beneficiarios que integran el Grupo de Pago N° 21. Según el subgerente del Fonavi, de los 1,7 millones de personas que presentaron el Formulario N° 1, alrededor de 1,3 millones ya han recibido su restitución.

Asimismo, se instó a los interesados a verificar si forman parte de este grupo mediante la página web oficial del Fonavi, con el objetivo de estar incluidos en futuras devoluciones. Para realizar esta comprobación, los beneficiarios deberán seguir algunos pasos específicos.

1 de enero de 2025: ¿qué deben saber los beneficiarios del Fonavi sobre las devoluciones?

El Banco de la Nación ha iniciado el proceso de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). A través de la plataforma digital de Andina, se informó que esta devolución está dirigida a los beneficiarios del Grupo de Pago N° 21, definido por la Comisión Ad Hoc del Fonavi.

Este grupo está compuesto por aproximadamente 98.000 exfonavistas que no habían recibido previamente ningún aporte. Eduardo Gaytán, subgerente de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica del Fonavi, explicó a la Agencia Andina que no es posible incorporar nuevos beneficiarios en la lista actual. No obstante, indicó que los pagos continuarán en los próximos años con la inclusión de nuevos grupos.

Gaytán mencionó que se están realizando esfuerzos para garantizar que todos los fonavistas reciban sus devoluciones. De los 1,7 millones de personas que presentaron su Formulario N° 1 para ser acreditados como beneficiarios, cerca de 1,3 millones ya han recibido su devolución. El subgerente señaló que seguirán trabajando para continuar con los pagos y las listas de reintegro en los próximos años.

"Estamos haciendo esfuerzos denodados por tratar de pagar a todos los fonavistas. Recalcarles que de un millón 700.000 personas que han presentado su Formulario N.º 1 (documento para acreditarse como beneficario de la devolución), ya vamos pagando a cerca de un millón 300.000 personas y vamos a seguir en ello. Vamos a seguir con las listas de reintegro y con los grupos de pago en el transcurso de los años", acotó.

¿Cómo inscribirse en la web del Fonavi para verificar aportes?

Al respecto, Eduardo Gaytán recomendó registrarse en la página web del Fonavi para realizar la verificación de los aportes correspondientes a los años 1980 y 1995, con el objetivo de integrarse a una futura lista de beneficiarios. Explicó que los interesados deben descargar el formulario disponible en el portal y presentarlo tanto en línea como en cualquiera de las oficinas del Fonavi. Además, destacó que el proceso incluye la validación de los aportes a través de diversas fuentes de información.

"Pueden descargar este formulario y lo pueden presentar en la misma página web o en cualquier oficina del Fonavi (…) Nosotros tenemos que verificar los aportes que presentan vía el formulario a través de nuestras diferentes fuentes de información", indicó.

¿Cómo verificar si formo parte del Grupo de Pago N° 21?

Para verificar si forma parte del Grupo de Pago N° 21, acceda al enlace en la página web del Fonavi.