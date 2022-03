Las Bambas y comunidad de Chuicuni logran acuerdo

Las manifestaciones en Cuajone, empresa de Southern Perú, continuarán pese a que el viernes se logró el inicio de una mesa de diálogo, tras una reunión de la comisión de alto nivel, liderada por el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, la firma y representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, quienes acatan una lucha contra la transnacional por la presunta usurpación de sus terrenos desde el 11 de febrero.

De acuerdo con el acta de la cita difundida por el Periódico Rotativo Moquegua, además del inicio de la mesa que tendrá que oficializarse mediante resolución ministerial; la comunidad se compromete a desbloquear la vía férrea por donde transita el mineral extraído de Cuajone; además de dejar sin efecto el cierre de válvulas de la represa Viña Blanca.

No obstante, el presidente de la comunidad, Iván Mendoza, confirmó que la asamblea de la misma no avaló el acta al no haber considerado su pliego de reclamos.

“Esa acta está hecha por el Gobierno y la Southern, ellos trabajan de forma coludida. Por lo tanto, nosotros no vamos a levantar ninguna medida”, advirtió el dirigente a La República.

Las Bambas en tregua

Las Bambas y la comunidad de Chuicuni llegaron a un acuerdo que levantó el bloqueo del Corredor Minero del Sur.

“Después de seis días de lucha hemos llegado a un consenso, pero les hemos aclarado (a MMG y al Estado) que queremos acuerdos serios”, adelantó a este medio David Huillca, presidente de la comunidad.

Lo que se hizo y queda por hacer

Iván Mendoza exige la presencia del presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres.

David Huillca adelantó que aún quedan 10 mesas de trabajo por delante. La próxima reunión será celebrada el 24 de marzo y se anunció la presencia de Edwin Amoretti, gerente de Las Bambas.

Urinsaya también levantó el bloqueo en el Corredor Minero del Sur.