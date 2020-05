Luis Alberto Arias Minaya: “Se anuncian bonos pero sin coordinar con los bancos”

A días de haber cumplido dos años en el cargo, el Ministerio de Economía y Finanzas decidió apartarlo del cargo en el Banco de la Nación (BN), pese al inicio de la mayor entrega de subsidios a favor de la población. Luis Arias Minaya habló con este diario sobre los desacuerdos con el Ejecutivo

Usted publicó un tuit señalando que había desorden en la entrega de los bonos para la población más vulnerable frente al Covid-19...

Lo que digo es que el problema no son los horarios de los bancos, sino que la gente va desorientada preguntando cuándo le toca el bono universal o rural. Hace falta mayor coordinación entre entidades del Estado para que eso funcione mejor. Se anuncian bonos pero sin coordinar fechas, entonces salen a preguntar y eso genera desorden. Pagar el bono a 5 millones de hogares es una cosa inmensa, que se puede hacer bien con fechas concretas y con algo importante: con participación de todo el sistema financiero. No se tiene por qué cargar todo el peso en espaldas del Banco de la Nación (BN).

De estos 5 millones de bonos, ¿cuánto se asignaría al BN?

Del bono universal no hay nada en estos momentos, salvo el Decreto de Urgencia. No ha habido reuniones con los bancos para ver cuánto le toca a cada uno. Esta semana se termina de pagar el segundo bono del Midis, luego empieza el bono rural y ese es otro detalle, hay demasiados bonos

¿Hizo usted alguna recomendación?

Tengo una opinión pero prefiero ser respetuoso de lo que está haciendo el Gobierno y sus ministros. Pero sí creo que requiere de una mayor organización en la parte de planificar

O sea, anunciar el bono pero tras conversar con los bancos...

El BN tiene el mayor compromiso con la ciudadanía a pagar el bono, pero su capacidad no es infinita. Tampoco es una isla, y en la última semana (la semana pasada) tuvimos 10 agencias cerradas por protocolos de seguridad y añádele que veníamos de un feriado, nos esperaba un lunes (4 de mayo) con alta presión por los diversos trámites que se hacen, más el pico de cierre de agencias, la entrada de pago de pensiones, más los bonos. Entonces digamos que fue la tormenta perfecta. Yo consideré inadecuado que en momentos donde se paga el bono, el Tesoro Público decida adelantar el pago de pensiones, eso aumentó la carga del banco.

¿Ve el mismo compromiso en los otros bancos?

Quiero ser cauto al opinar de otros bancos, pero puedo señalar que de los 2,8 millones de bonos, el Banco de la Nación está pagando el 70%, y en el sistema bancario hay 5 grandes bancos.

¿Quizá la ministra de Economía debió apelar a la solidaridad de los bancos para que se sumen?

Tampoco pienso opinar sobre la gestión de la ministra y su relación con los bancos.

La Asociación de AFP también busca que el retiro del 25% de los fondos se haga por la ventanilla del BN, ¿no?

Nosotros le enviamos una propuesta por escrito a la Asociación de AFP para hacer el pago mediante el sistema de banca celular. Que los afiliados nos brinden su número celular y hacer el abono, porque es un modelo exitoso, que ha funcionado para el segundo pago de bono del Midis y el bono independiente. Significa que en el futuro cada peruano tenga una cuenta digital en su celular vinculada a su DNI, aunque falta la norma legal para darle forma, la cual impactará en la reducción de la informalidad.

¿La Asociación aceptó?

No ha habido respuesta formal, más bien hubo insistencia para hacer el pago por las ventanillas del BN, y el banco que yo he presidido no ha estado técnicamente de acuerdo con esa posición.

Pese a que la billetera móvil y el pago digital están siendo exitosos

Durante mi presidencia la propuesta no era pagar por ventanilla, sino usar este modelo exitoso. Ahora el BN tiene los celulares de casi 3 millones de peruanos, eso sirve para comunicarse con ellos. La inversión ya se hizo, si el modelo funciona por qué no aplicar a la AFP. Y claro, tiene que pagar una comisión por el servicio.

¿Tenía conocimiento de su salida?

(Risas) Prefiero no responder, es algo que comentaré después.

¿Algún proyecto que quedó sobre su escritorio?

Nosotros hemos firmado convenios con Yape y con PLIM, que son apps para pagos digitales, así el Banco de la Nación se convierte en la primera entidad en integrarse con otros bancos de diferentes grupos, lo que les dará a los empleados públicos la posibilidad de hacer transferencias interbancarias, y eso debería aplicarse una vez se levante el aislamiento social. Hay otro proyecto de banca empresarial, por el cual todos los organismos del Estado ya no tendrán que ir a las agencias del banco para hacer retiros en efectivo, sino lo podrán hacer por Internet. Esta crisis evidentemente tiene costos terribles en materia económica, pero saldremos más digitalizados.

¿Un comentario final?

Muy satisfecho con el trabajo del grupo humano por el compromiso y sacrificio.Estoy dejando una institución que avanzó mucho en la digitalización. Cuando entré, el 45% de los trámites se hacía por las agencias, ahora solo el 15%.