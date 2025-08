¿Cuándo se conocerá al nuevo administrador de Universitario? SUNAT define fecha para elegir al sucesor de Jean Ferrari

Sunat aún no anuncia al nuevo administrador de Universitario. Foto: composición LR/difusión

Universitario de Deportes sigue sin administrador. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) no cumplió con el anuncio de quién asumirá el mando del club, generando un clima de ansiedad entre los hinchas y directivos. La designación estaba prevista para el 31 de julio, pero la falta de comunicación oficial ha dejado muchas preguntas sin respuesta.

El día de ayer, jueves 31, después del partido de la 'U' contra Atlético Grau, Franco Velazco se mostró sorprendido por la demora de la SUNAT en comunicar al nuevo administrador de Universitario. Además, aclaró que este retraso genera un vacío legal. Por su parte, el periodista Diego Rebagliati informó que la SUNAT ya tendría una decisión tomada.

¿Cuándo se conocerá al nuevo administrador de Universitario?

Según información proporcionada por Rebagliati, incumplir con los plazos establecidos puede ser motivo de una impugnación en la decisión.

“La noticia del día es lo que no pasa en SUNAT o lo que pasa y no nos cuentan. Todavía no hay noticias, y el rumor a estas alturas, el día ha estado lleno de rumores, es que la noticia la darían mañana (hoy, viernes 1 de agosto). Y han salido un par de comunicaciones de unos abogados diciendo que incumplir el plazo o el cronograma establecido por la SUNAT podría ser motivo de impugnación de la decisión. Después, algunos allegados de Universitario, miembros del staff actual, dicen que el lado administrativo o ejecutivo de SUNAT ya tendría una decisión tomada, y los políticos estarían intentando modificar esa decisión”, explicó el periodista.

¿Quiénes son los postulantes para la administración de Universitario?

A continuación, presentamos a los candidatos que siguen en carrera para asumir la administración de Universitario. Algunos tienen mayor presencia mediática, mientras que otros han mantenido un perfil bajo ante la prensa. En cualquier caso, será la SUNAT quien tome la decisión final.