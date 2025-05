Yankees vs Rangers EN VIVO vía ESPN HOY, 21 de mayo: ¿a qué hora y cómo ver el juego 2 de la serie por la MLB 2025?

El segundo juego de Yankees vs Rangers se disputará en Yankee Stadium. | Composición LR / AFP

El segundo juego de Yankees vs Rangers se disputará en Yankee Stadium. | Composición LR / AFP

Yankees vs Rangers EN VIVO juegan por el béisbol de la MLB 2025 HOY, miércoles 21 de mayo, en el Yankee Stadium de Nueva York. Los Mulos del Manhattan, que se impusieron 5-2 en el primer juego de la serie, van por un nuevo triunfo a partir de las 7.05 p. m. (hora del Este de EEUU) y 5.05 p. m. (hora del centro de México) con transmisión de ESPN 5, Prime Video y MLB.TV.

Los New York Yankees, que se mantienen líderes del Este de la Liga Americana, se llevaron el triunfo en el primer duelo ante los Vigilantes gracias a un jonrón y sacrificio de Ben Rice, así como un bambinazo de 2 carreras de Aaron Judge; además, el abridor Will Warren no dejó pasar carrera alguna en 5 innings y dos tercios para llevarse su tercera victoria de la zafra.

¿A qué hora ver Yankees vs Rangers por la MLB?

El choque entre Yankees vs Rangers inicia en los siguientes horarios:

EE. UU. (Nueva York, Miami), Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Chile: 7.05 p. m.

EE. UU. (Texas, Chicago), Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6.05 p. m.

México (centro), EE. UU. (Denver), Nicaragua, El Salvador, Costa Rica: 5.05 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco): 4.05 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8.05 p. m.

España (peninsular): 1.05 a. m. (jueves 22).

¿Dónde mirar Yankees vs Rangers EN VIVO?

La transmisión del segundo juego de Yankees vs Rangers estará disponible en los siguientes canales y plataformas de streaming:

Estados Unidos : Prime Video (área de Nueva York); Rangers Sports Network, Victory + (ambos en Texas), Fubo TV (salvo algunas regiones)

: Prime Video (área de Nueva York); Rangers Sports Network, Victory + (ambos en Texas), Fubo TV (salvo algunas regiones) México, Centroamérica y Rep. Dominicana : Disney Plus

: Disney Plus Venezuela y Sudamérica : ESPN 5, Disney Plus

: ESPN 5, Disney Plus En todo el mundo: MLB.TV.

PUEDES VER: José Alvarado es suspendido de la MLB por 80 juegos: pitcher venezolano de Phillies dio positivo en el dopaje

Yankees vs Rangers HOY: pitchers para el 21 de mayo