Juego de Coclé vs Chiriquí EN VIVO HOY, 13 de marzo: hora, dónde ver y cómo va la final del Béisbol Juvenil Panamá 2025

La transmisión del juego de Coclé vs Chiriquí EN VIVO HOY, jueves 13 de marzo, se podrá ver por SerTV, Tvmax y RPC a partir de las 7.00 p. m. La final del Béisbol Juvenil 2025 de Panamá puede definirse de una vez por todas, ya que la Leña Roja está a un paso de quedarse con el título. No obstante, el Gana'o Bravo se caracteriza por pelear hasta el último out.

Todas las acciones se realizarán en el estadio nacional Rod Carew de Panamá. Averigua a qué hora, dónde ver y qué plataformas transmiten el juego de Coclé vs Chiriquí EN VIVO HOY por el Béisbol Juvenil.