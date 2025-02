¿Quién ganó la Serie del Caribe 2025 HOY? Resultados del partido y cómo quedó el juego Dominicana vs México por ESPN

Averigua quién ganó la Serie del Caribe 2025 HOY, viernes 7 de febrero. Dominicana vs México volverán a verse las caras en la definición por el título del prestigioso certamen. Luego de ganar todos sus partidos, los Charros de Jalisco esperan coronar una campaña soñada con otra blanqueada ante los Leones del Escogido. No obstante, los escarlatas desean repartir tabla en el Nido de los Águilas.

No te vayas sin saber quién ganó la Serie del Caribe 2025 hoy. Apunta todos los resultados del partido y cómo quedó el juego de Dominicana vs México.

¿Quién ganó la Serie del Caribe 2025 HOY?

La Serie del Caribe 2025 no tiene ganador por el momento. Cuando se produzca el último out del enfrentamiento entre República Dominicana vs México, AQUÍ podrás saber qué novena se quedó con el cetro.

Resultados de Dominicana en la Serie del Caribe Mexicali 2025

República Dominicana 5-4 Venezuela (semifinal)

Puerto Rico 10-7 Dominicana

Dominicana 0-2 México

Dominicana 12-1 Japón

Venezuela 0-2 Dominicana.

Resultados de los juegos de México en la Serie del Caribe