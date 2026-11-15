Paola Rivera, voleibolista mexicana de San Martín, tras ganarle a Alianza Lima: "Somos bien piconas" La Universidad San Martín se impuso con autoridad por 3-1 ante las vigentes tricampeonas y les quitó el invicto. Paola Rivera reveló la clave para llevarse el triunfo.

Paola Rivera es una de las referentes de la Universidad San Martín. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes

Paola Rivera es una de las referentes de la Universidad San Martín. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes

La Universidad San Martín se cobró una revancha de la final de la temporada pasada. Las dirigidas por Martín Ambrosini se impusieron con autoridad por 3-1 ante Alianza Lima en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Una de las jugadoras más destacadas del conjunto santo fue la experimentada armadora Paola Rivera, quien resaltó el gran nivel de sus compañeras.

Paola Rivera tras ganarle a Alianza Lima

La voleibolista de San Martín indicó que la confianza y la competitividad presente en el grupo fueron determinantes para quitarle el invicto a Alianza Lima y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

"Mantener el ritmo de juego que tenemos y no caer. Esforzarnos en ir siempre para arriba y no bajar. La comunicación y la confianza que tiene el equipo en jugar. Confiar en nosotras y esclarecer los errores que teníamos", manifestó para las cámaras de La Cátedra Deportes.

Al ser consultada sobre la remontada de 7 puntos que lograron en el último set, Rivera remarcó que la competencia interna en el grupo le permite encontrar mayores variantes para sacar adelante los partidos.

"Es un equipo bien diversificado. Muchas variantes dentro y fuera de la cancha. Nuestros entrenamientos se viven muy bien. Somos bien piconas todas y eso nos ayuda a mejorar", concluyó.

¿Cómo marcha San Martín en la Liga Peruana de Vóley?

Con su victoria 3-1 ante las vigentes tricampeonas, la USMP se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades. El conjunto santo tendrá que esperar el resultado del Universitario vs. Regatas Lima para saber si serán los únicos líderes.