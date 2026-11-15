Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: LLEGÓ A CUSCO Y OFICIARÁ MISA EN SAQSAYWAMAN

Deportes

Paola Rivera, voleibolista mexicana de San Martín, tras ganarle a Alianza Lima: "Somos bien piconas"

La Universidad San Martín se impuso con autoridad por 3-1 ante las vigentes tricampeonas y les quitó el invicto. Paola Rivera reveló la clave para llevarse el triunfo.

Paola Rivera es una de las referentes de la Universidad San Martín. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Paola Rivera es una de las referentes de la Universidad San Martín. Foto: composición LR/La Cátedra Deportes
Por
google iconLa República en Google

La Universidad San Martín se cobró una revancha de la final de la temporada pasada. Las dirigidas por Martín Ambrosini se impusieron con autoridad por 3-1 ante Alianza Lima en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Una de las jugadoras más destacadas del conjunto santo fue la experimentada armadora Paola Rivera, quien resaltó el gran nivel de sus compañeras.

Puedes ver

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo

lr.pe

Paola Rivera tras ganarle a Alianza Lima

La voleibolista de San Martín indicó que la confianza y la competitividad presente en el grupo fueron determinantes para quitarle el invicto a Alianza Lima y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

LR Focus

"Mantener el ritmo de juego que tenemos y no caer. Esforzarnos en ir siempre para arriba y no bajar. La comunicación y la confianza que tiene el equipo en jugar. Confiar en nosotras y esclarecer los errores que teníamos", manifestó para las cámaras de La Cátedra Deportes.

Al ser consultada sobre la remontada de 7 puntos que lograron en el último set, Rivera remarcó que la competencia interna en el grupo le permite encontrar mayores variantes para sacar adelante los partidos.

"Es un equipo bien diversificado. Muchas variantes dentro y fuera de la cancha. Nuestros entrenamientos se viven muy bien. Somos bien piconas todas y eso nos ayuda a mejorar", concluyó.

Puedes ver

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó: “El país es feliz por un momento”

lr.pe

¿Cómo marcha San Martín en la Liga Peruana de Vóley?

Con su victoria 3-1 ante las vigentes tricampeonas, la USMP se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades. El conjunto santo tendrá que esperar el resultado del Universitario vs. Regatas Lima para saber si serán los únicos líderes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita sería padre nuevamente a los 90 años: revelan que Monserrat Seminario estaría embarazada de su quinto hijo y sería del cómico

¿Se va de la televisión? Reclaman a Panamericana TV por polémica parodia de Jorge Benavides al Papa León XIV y exigen fuerte sanción

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del santo padre en su visita en Cusco y Pucallpa

Deportes

“Si Paolo y Barcos siguen en actividad es porque no hay jugadores”: La contundente conclusión del Augusto Palacios, “El Trotamundos” del fútbol peruano

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY por la Final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Conteo al 100%: Renovación Popular será la fuerza dominante del Consejo Municipal por segunda vez consecutiva

100 días del Congreso: casi 800 iniciativas presentadas, pero solo ocho proyectos aprobados por diputados y dos leyes hechas

JNE zanjó reelección encubierta y no hay forma de que López Aliaga asuma la alcaldía