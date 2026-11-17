Universitario - Circolo: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Los equipos de Universitario y Circolo se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes por la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Arranca la fecha 6 en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Universitario y Circolo se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las ‘Pumas’ llegan a este encuentro tras caer por 3-0 ante Regatas, sumando su primera derrota en el campeonato.

Por el lado de Circolo, venció 3-0 a la selección sub-19 de Perú, consiguiendo su segunda victoria en la Liga Peruana de Vóley. De los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, Universitario ha salido victorioso en todas las oportunidades, siendo el claro favorito para este cotejo.

¿Cuándo juega Universitario - Circolo?

El partido entre Universitario y Circolo, correspondiente a la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 21 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario - Circolo?

El encuentro entre Universitario y Circolo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Circolo?

La cobertura del encuentro entre Universitario y Circolo por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Universitario - Circolo

La venta de las entradas para el encuentro entre Universitario y Circolo se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.