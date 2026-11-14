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Universitario vs Regatas Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

El partido por la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Regatas Lima se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario y Regatas Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario Vóley/Regatas Vóley/composición LR
Universitario y Regatas Lima se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario Vóley/Regatas Vóley/composición LR
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Universitario vs Regatas Lima EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Las dirigidas por Francisco Hervás llegan a este duelo luego de superar por 3-0 a Rebaza Acosta en su cuarto partido del campeonato nacional. Por el lado de Regatas Lima, también ganó por el mismo marcador al seleccionado sub-19 de Perú, sumando su segundo triunfo en la temporada.

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¿A qué hora juega Universitario vs Regatas Lima?

El duelo entre Universitario y Regatas Lima se disputará este domingo 15 de noviembre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

LR Focus
  • Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Regatas Lima?

El encuentro entre Universitario y Regatas Lima se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Regatas Lima

Universitario vs Regatas Lima llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Regatas Lima por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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Historial de Universitario vs Regatas Lima

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y Regatas Lima.

  • Universitario 3-1 Regatas Lima | 25.03.26
  • Universitario 2-3 Regatas Lima | 21.03.26
  • Universitario 3-1 Regatas Lima | 15.03.26
  • Universitario 3-0 Regatas Lima | 31.01.26
  • Universitario 3-1 Regatas Lima | 28.12.25

Pronóstico de Universitario vs Regatas Lima

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Regatas Lima.

  • Betsson: gana Universitario (1,05), gana Regatas Lima (8,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,03), gana Regatas Lima (8,45)

Entradas para Universitario vs Regatas Lima

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Regatas Lima se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles

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