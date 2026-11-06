Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Las Pumas quieren mantener su racha de triunfos consecutivos en la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Revisa el horario y canal para ver Universitario vs Rebaza.

Universitario es uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Universitario/Rebaza Acosta

Universitario es uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Universitario/Rebaza Acosta

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 7.00 p. m. por la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

El equipo comandado por Francisco Hervás registra un arranque perfecto en sus primeros tres partidos del campeonato.

¿A qué hora juega Universitario vs Rebaza Acosta?

El duelo entre Universitario y Rebaza Acosta se disputará este sábado 31 de octubre y arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

Canal para ver Universitario vs Rebaza Acosta

Universitario vs Rebaza Acosta se puede ver EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Dónde juega Universitario vs Rebaza Acosta?

El encuentro entre Universitario y Rebaza Acosta se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Universitario vs Rebaza Acosta por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Entradas para Universitario vs Rebaza Acosta

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Rebaza Acosta se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.