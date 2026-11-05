Alianza Lima - Géminis: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 Los equipos de Alianza Lima y Géminis se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes por la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Comienza la fecha 4 en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Alianza Lima y Géminis se enfrentan en uno de los duelos más interesantes de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las blanquiazules llegan a este encuentro tras vencer por 3-1 a Circolo y de haber sumado tres triunfos de manera consecutiva.

En cuanto a Géminis, cayó 3-0 ante la Universidad San Martín y no conoce de triunfos hasta el momento en el campeonato. La entrenadora Natalia Málaga volverá al banco tras haber estado ausente en las primeras tres fechas del torneo, sabiendo que están en la obligación de sumar su primera victoria en la temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Géminis?

El partido entre Alianza Lima y Géminis, correspondiente a la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Géminis?

El encuentro entre Alianza Lima y Géminis iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - Géminis?

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y Géminis por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Alianza Lima - Géminis

La venta de las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Géminis se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.