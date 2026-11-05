Atlético de Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal del partidazo por la fecha 12 de LaLiga de España Los equipos de Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en el estadio Metropolitano en el duelo más atractivo de la jornada 12 de LaLiga española.

Atlético de Madrid va por el primer lugar en la LaLiga de España. El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá a Barcelona en el estadio Metropolitano. Los 'colchoneros' llegan a este duelo tras ganar de visita 2-0 a Levante y colocarse a solo dos puntos del cuadro 'culé'.

Por el lado de Barcelona, goleó 6-1 a Alavés en su partido más reciente y ahora buscará mantenerse en lo más alto de la tabla. Tengamos en cuenta que de los últimos cinco enfrentamientos directos, Atlético de Madrid ganó en dos oportunidades, mientras que el equipo de Hansi Flick hizo lo propio en tres ocasiones.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid - Barcelona?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 8 de noviembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid - Barcelona?

El encuentro inicia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético de Madrid - Barcelona?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Atlético de Madrid - Barcelona

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.