Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Lima bajo el agua, lluvias arrasan y Keiko aconseja comer nutritivo para combatir anemia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Atlético de Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal del partidazo por la fecha 12 de LaLiga de España

Los equipos de Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán en el estadio Metropolitano en el duelo más atractivo de la jornada 12 de LaLiga española.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en LaLiga española. Foto: LaLiga/composición LR
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en LaLiga española. Foto: LaLiga/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Atlético de Madrid va por el primer lugar en la LaLiga de España. El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá a Barcelona en el estadio Metropolitano. Los 'colchoneros' llegan a este duelo tras ganar de visita 2-0 a Levante y colocarse a solo dos puntos del cuadro 'culé'.

Por el lado de Barcelona, goleó 6-1 a Alavés en su partido más reciente y ahora buscará mantenerse en lo más alto de la tabla. Tengamos en cuenta que de los últimos cinco enfrentamientos directos, Atlético de Madrid ganó en dos oportunidades, mientras que el equipo de Hansi Flick hizo lo propio en tres ocasiones.

Puedes ver

Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

lr.pe

¿Cuándo juega Atlético de Madrid - Barcelona?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 8 de noviembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

LR Focus

¿A qué hora juega Atlético de Madrid - Barcelona?

El encuentro inicia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.
Puedes ver

Ignacio Buse emocionado tras eliminar a Daniil Medvédev: "Es la mejor victoria de mi carrera, pero quiero ir por más"

lr.pe

¿En qué canal ver Atlético de Madrid - Barcelona?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Barcelona por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Atlético de Madrid - Barcelona

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Atlético de Madrid.

  • Betsson: gana Atlético de Madrid (3,70), empate (4,15), gana Barcelona (1,82)
  • Betano: gana Atlético de Madrid (3,70), empate (4,20), gana Barcelona (1,83)
  • Caliente: gana Atlético de Madrid (3,55), empate (4,40), gana Barcelona (1,88)
  • Bet365: gana Atlético de Madrid (3,70), empate (4,33), gana Barcelona (1,83)
  • 1XBet: gana Atlético de Madrid (3,82), empate (4,41), gana Barcelona (1,90)
  • Doradobet: gana Atlético de Madrid (3,60), empate (4,25), gana Barcelona (1,86).

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esta provincia tendrá tres días no laborables para recibir al papa León XIV y albergar a más de 100.000 visitantes

Magaly Medina se burla de Deyvis Orosco por supuesto ‘ayudín’ para su cambio físico: “Ahora los músculos se hacen con inflador”

Señor de los Milagros recorrerá Surquillo, Surco y Miraflores antes del encuentro con el papa León XIV en Las Palmas

Deportes

Previa Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Masters 1000 de París

Alianza Lima - Los Chankas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Vecinos de Villa El Salvador cuestionan a Keiko Fujimori tras inundaciones: "¿Para qué vienen si no van a cumplir?"

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta