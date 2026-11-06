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Jorge Jesús recuerda su pelea con Cristiano Ronaldo tras su retiro de Portugal: “No cambiaría nada”

El entrenador aseguró que el conflicto que tuvo con CR7 hace algunas semanas no fue el desencadenante de su adiós definitivo de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol. Foto: composición LR/AFP
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol. Foto: composición LR/AFP
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El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal generó mucha sorpresa entre los fanáticos del deporte. El fin del ciclo del legendario goleador ocurrió luego de la polémica que tuvo con el entrenador Jorge Jesús en la Nations League.

Al ser consultado sobre este asunto, el técnico del conjunto luso fue claro al mencionar que no se arrepiente de la manera cómo se manejó la situación de CR7.

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Jorge Jesús tras el retiro de Cristiano Ronaldo

“No cambiaría nada, absolutamente nada. Tomé una decisión como entrenador, priorizando los intereses de mi equipo y de la selección portuguesa”, manifestó el estratega de 76 años en conferencia de prensa.

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En ese sentido, Jorge Jesús afirmó que su accionar no ocasionó que Cristiano Ronaldo decidiera decirle adiós a la selección de Portugal.

“Estoy convencido de que no hice nada que causara lo que sucedió (…) Me enteré de la decisión al mismo tiempo que todos. Me informaron de su decisión ayer, como a ustedes, después de que publicara el video y el comunicado en el que anunciaba su decisión”, agregó.

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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de Portugal

Cristiano Ronaldo cambió para siempre la historia de Portugal: antes de él, la selección no sumaba títulos y contaba con pocas presencias en Mundiales. Luego de 23 años representando a su país, el exjugador del Real Madrid se despidió con un emotivo mensaje.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional. Nunca pensé que me perteneciera solo a mí. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de llevarla”, publicó en sus redes sociales.

El 'Comandante' marcó 146 goles en 234 partidos oficiales —registro que lo convirtió en el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones—. Además, conquistó la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League en 2019 y 2025.

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