Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Champions League 2026-27
El partido por la tercera jornada de la Champions League entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en España.
Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO juegan HOY miércoles 21 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras el triunfazo de visita por 4-3 ante Roma, el cuadro dirigido por José Mourinho recibirá a RB Leipzig con el objetivo de conseguir un triunfo que lo mantenga en los primeros lugares de la tabla. Por el lado del conjunto alemán, venció por la mínima a PSV en la jornada anterior de la Champions League.
Canal para ver Real Madrid vs RB Leipzig
El partido entre Real Madrid y RB Leipzig, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.
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Horarios por país del partido Real Madrid vs RB Leipzig
El duelo entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Estadio donde se juega el partido Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid y RB Leipzig disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.
Pronóstico de Real Madrid vs RB Leipzig
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre RB Leipzig.
- Betsson: gana Real Madrid (1,23), empate (7,20), gana Leipzig (11,00)
- Betano: gana Real Madrid (1,26), empate (7,10), gana Leipzig (10,75)
- Bet365: gana Real Madrid (1,25), empate (7,00), gana Leipzig (9,00)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,29), empate (7,06), gana Leipzig (10,00)
- Caliente: gana Real Madrid (1,25), empate (7,40), gana Leipzig (9,40)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,25), empate (7,00), gana Leipzig (9,50).
Alineaciones Real Madrid vs RB Leipzig: posibles formaciones
- Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Konaté, Carreras; Güler, Tchouaméni; Diomandé, Vinicius Júnior, Bellingham y Mbappé.
- RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nusa, Nkunku y Romulo Cardoso.
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