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Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Champions League 2026-27

El partido por la tercera jornada de la Champions League entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en España.

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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Real Madrid vs RB Leipzig EN VIVO juegan HOY miércoles 21 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el triunfazo de visita por 4-3 ante Roma, el cuadro dirigido por José Mourinho recibirá a RB Leipzig con el objetivo de conseguir un triunfo que lo mantenga en los primeros lugares de la tabla. Por el lado del conjunto alemán, venció por la mínima a PSV en la jornada anterior de la Champions League.

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Canal para ver Real Madrid vs RB Leipzig

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Real Madrid vs RB Leipzig

El duelo entre Real Madrid y RB Leipzig se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Estadio donde se juega el partido Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs RB Leipzig

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre RB Leipzig.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,23), empate (7,20), gana Leipzig (11,00)
  • Betano: gana Real Madrid (1,26), empate (7,10), gana Leipzig (10,75)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,25), empate (7,00), gana Leipzig (9,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,29), empate (7,06), gana Leipzig (10,00)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,25), empate (7,40), gana Leipzig (9,40)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,25), empate (7,00), gana Leipzig (9,50).
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Alineaciones Real Madrid vs RB Leipzig: posibles formaciones

  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Konaté, Carreras; Güler, Tchouaméni; Diomandé, Vinicius Júnior, Bellingham y Mbappé.
  • RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nusa, Nkunku y Romulo Cardoso.

Últimos partidos de Real Madrid

  • Real Madrid 4-1 Sevilla | 18.10.26
  • Roma 3-4 Real Madrid | 14.10.26
  • Real Madrid 1-0 Villarreal | 10.10.26
  • Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid | 20.09.26
  • Elche 2-3 Real Madrid | 15.09.26

Últimos partidos de RB Leipzig

  • Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig | 17.10.26
  • RB Leipzig 1-0 PSV | 13.10.26
  • RB Leipzig 6-0 Eintracht Frankfurt | 10.10.26
  • Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig | 20.09.26
  • RB Leipzig 5-0 Hamburgo | 13.09.26

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