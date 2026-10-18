Real Madrid - RB Leipzig: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Champions League
Los equipos de Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada en la fase de liga de la Champions League.
La tercera jornada en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae encuentros muy interesantes. Uno de los duelos más llamativos de la fecha tendrá como protagonistas a Real Madrid y RB Leipzig. El cuadro español es uno de los fuertes candidatos a llevarse el título de la competición.
El equipo dirigido por José Mourinho recibirá a Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. Los madrileños vencieron 4-3 a Roma en la jornada anterior, mientras que el cuadro alemán superó por la mínima 1-0 a PSV y sumó su primera victoria.
¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - RB Leipzig?
El duelo entre Real Madrid y RB Leipzig por la fecha 3 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 21 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en España.
- PSG se hizo fuerte en Inglaterra: venció 4-2 a Manchester City y sumó un nuevo triunfo en la Champions League 2026-2027
- Barcelona sigue con su impresionante récord de victorias: goleó 4-1 a Galatasaray por la Champions League
¿A qué hora juega Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de Real Madrid y RB Leipzig podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney+
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial Real Madrid - RB Leipzig: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.
- Real Madrid 1-1 RB Leipzig | 6.03.24 | Europa League
- RB Leipzig 0-1 Real Madrid | 13.02.24 | Europa League
- RB Leipzig 3-2 Real Madrid | 25.10.22 | Champions League
- Real Madrid 2-0 RB Leipzig | 14.09.02 | Champions League