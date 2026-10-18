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Real Madrid - RB Leipzig: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 3 de la Champions League

Los equipos de Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada en la fase de liga de la Champions League.

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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La tercera jornada en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae encuentros muy interesantes. Uno de los duelos más llamativos de la fecha tendrá como protagonistas a Real Madrid y RB Leipzig. El cuadro español es uno de los fuertes candidatos a llevarse el título de la competición.

El equipo dirigido por José Mourinho recibirá a Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. Los madrileños vencieron 4-3 a Roma en la jornada anterior, mientras que el cuadro alemán superó por la mínima 1-0 a PSV y sumó su primera victoria.

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¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - RB Leipzig?

El duelo entre Real Madrid y RB Leipzig por la fecha 3 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 21 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en España.

¿A qué hora juega Real Madrid - RB Leipzig por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Real Madrid y RB Leipzig podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - RB Leipzig?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney+
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney+
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
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Historial Real Madrid - RB Leipzig: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.

  • Real Madrid 1-1 RB Leipzig | 6.03.24 | Europa League
  • RB Leipzig 0-1 Real Madrid | 13.02.24 | Europa League
  • RB Leipzig 3-2 Real Madrid | 25.10.22 | Champions League
  • Real Madrid 2-0 RB Leipzig | 14.09.02 | Champions League

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