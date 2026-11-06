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Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Liga Femenina

Luego de empatar en el Gallardo, Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron sin margen de error para la semifinal de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en Matute. Foto: Liga Femenina
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en Matute. Foto: Liga Femenina
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Alianza Lima y Sporting Cristal prometen regalarnos un partidazo para definir al segundo finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Luego del empate en el Gallardo, las victorianas buscarán definir la serie ante su gente.

El vencedor de esta llave tendrá que medirse ante el ganador de Universitario vs Melgar. Las arequipeñas parten con ventaja tras golear 3-0 en la ida.

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¿Cuándo juega Alianza Lima - Sporting Cristal por la semifinal de la Liga Femenina?

La revancha entre blanquiazules y rimenses se juega este domingo 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal del Clausura femenino?

La semifinal de vuelta entre Alianza Lima ante Sporting Cristal empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

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Pablo Guede recibió drástica sanción tras pelea con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

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¿En qué canal ver Alianza Lima - Sporting Cristal femenino?

El duelo entre Alianza y Cristal será transmitido a través de TV 360, el canal de YouTube Bicolor+ y en señal abierta por América TV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

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Últimos partidos de Alianza Lima vs Sporting Cristal femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre íntimas y bajopontinas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 03.11.26
  • Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima | 20.09.26
  • Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 30.05.26
  • Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima | 31.08.25
  • Alianza Lima 2-0 Sporting Cristal | 15.06.25

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