Roma vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de Champions League HOY

VER Roma vs Real Madrid EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Olímpico por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El duelo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía no termina de convencer con su juego en la presente temporada. Un resultado positivo en territorio italiano les permitirá seguir a paso firme en el certamen continental.

¿A qué hora juega Roma vs Real Madrid?

En Perú, el Roma vs Real Madrid se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Roma vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre españoles e italianos por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: ESPN, Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Roma vs Real Madrid online gratis?

Si deseas ver Roma vs Real Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Roma vs Real Madrid: posibles formaciones

El entrenador José Mourinho podría hacer cambios en su equipo y apostaría por el marfileño Yan Diomande en lugar de Vinícius Júnior, tal como ocurrió en el duelo liguero frente a Villarreal.

AS Roma : Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Obite Ndicka, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Marten de Roon, Kouadio Koné, Wesley França, Paulo Dybala, Matías Soulé, Donyell Malen.

: Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Obite Ndicka, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Marten de Roon, Kouadio Koné, Wesley França, Paulo Dybala, Matías Soulé, Donyell Malen. Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Yan Diomande.

Roma vs Real Madrid: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un favoritismo para Real Madrid, que será visitante.