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Roma vs Real Madrid EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de Champions League HOY

Los dirigidos por José Mourinho buscan su segundo triunfo en la presente edición de la UEFA Champions League. Sigue la transmisión del partido Roma vs Real Madrid.

Roma y Real Madrid juegan el mítico Olímpico de Roma. Foto: composición LR/Roma/Real Madrid
Roma y Real Madrid juegan el mítico Olímpico de Roma. Foto: composición LR/Roma/Real Madrid
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VER Roma vs Real Madrid EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Olímpico por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El duelo empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía no termina de convencer con su juego en la presente temporada. Un resultado positivo en territorio italiano les permitirá seguir a paso firme en el certamen continental.

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¿A qué hora juega Roma vs Real Madrid?

En Perú, el Roma vs Real Madrid se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Roma vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre españoles e italianos por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Argentina: ESPN, Fox Sports
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: FOX
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Roma vs Real Madrid online gratis?

Si deseas ver Roma vs Real Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

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Alineaciones Roma vs Real Madrid: posibles formaciones

El entrenador José Mourinho podría hacer cambios en su equipo y apostaría por el marfileño Yan Diomande en lugar de Vinícius Júnior, tal como ocurrió en el duelo liguero frente a Villarreal.

  • AS Roma: Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Obite Ndicka, Mario Hermoso, Nahuel Molina, Marten de Roon, Kouadio Koné, Wesley França, Paulo Dybala, Matías Soulé, Donyell Malen.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Yan Diomande.

Roma vs Real Madrid: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un favoritismo para Real Madrid, que será visitante.

  • Betsson: gana Roma (3,90), empate (3,95), gana Real Madrid (1,88)
  • Betano: gana Roma (3,70), empate (3,85), gana Real Madrid (1,91)
  • Bet365: gana Roma (3,60), empate (4,00), gana Real Madrid (1,91)
  • 1XBet: gana Roma (3,86), empate (4,16), gana Real Madrid (1,94)
  • Coolbet: gana Roma (3,55), empate (4,10), gana Real Madrid (1,94)
  • Doradobet: gana Roma (3,66), empate (4,00), gana Real Madrid (1,90).

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