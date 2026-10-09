Cristiano Ronaldo muy cerca del récord de los 1000 goles: ¿cuántos le faltan tras anotar con Al Nassr?

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: Al Nassr

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: Al Nassr

Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír tras su polémica salida de la selección de Portugal. El veterano delantero del Al Nassr de Arabia Saudita volvió a marcar con su club y quedó muy cerca de alcanzar el tan ansiado récord de los 1000 goles en su carrera profesional.

El delantero de 41 años abrió el camino para que su escuadra golee 3-0 al Al Draih de Darwin Núñez por la octava jornada de la competición local. El popular 'Comandante' aprovechó un rebote del arquero rival y con una sutil definición marcó el tanto número 980 de su cuenta personal.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Con su reciente actuación, Cristiano Ronaldo quedó a solo 20 goles para adjudicarse el récord de los 1000 goles y seguir ampliando su ventaja como el máximo artillero de la historia del fútbol.

Goles de Cristiano Ronaldo con clubes y selección

Cristiano también posee el reconocimiento de ser el máximo goleador a nivel de selecciones. Estos son todos los tantos de su trayectoria.

Real Madrid: 450 goles

Selección de Portugal: 146 goles

Manchester United: 145 goles

Al-Nassr FC: 133 goles

Juventus FC: 101 goles

Sporting CP: 5 goles

Máximos goleadores de la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski son los únicos futbolistas que se encuentran vigentes y pueden seguir aumentando sus respectivas marcas.