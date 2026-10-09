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Cristiano Ronaldo muy cerca del récord de los 1000 goles: ¿cuántos le faltan tras anotar con Al Nassr?

Luego del polémico episodio con la selección de Portugal, el veterano delantero de 41 años reapreció con un gol para seguir ampliando su registro como el máximo goleador de la historia.

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: Al Nassr
Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír tras su polémica salida de la selección de Portugal. El veterano delantero del Al Nassr de Arabia Saudita volvió a marcar con su club y quedó muy cerca de alcanzar el tan ansiado récord de los 1000 goles en su carrera profesional.

El delantero de 41 años abrió el camino para que su escuadra golee 3-0 al Al Draih de Darwin Núñez por la octava jornada de la competición local. El popular 'Comandante' aprovechó un rebote del arquero rival y con una sutil definición marcó el tanto número 980 de su cuenta personal.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Con su reciente actuación, Cristiano Ronaldo quedó a solo 20 goles para adjudicarse el récord de los 1000 goles y seguir ampliando su ventaja como el máximo artillero de la historia del fútbol.

Goles de Cristiano Ronaldo con clubes y selección

Cristiano también posee el reconocimiento de ser el máximo goleador a nivel de selecciones. Estos son todos los tantos de su trayectoria.

  • Real Madrid: 450 goles
  • Selección de Portugal: 146 goles
  • Manchester United: 145 goles
  • Al-Nassr FC: 133 goles
  • Juventus FC: 101 goles
  • Sporting CP: 5 goles
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Máximos goleadores de la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski son los únicos futbolistas que se encuentran vigentes y pueden seguir aumentando sus respectivas marcas.

  • Cristiano Ronaldo: 980 goles (en actividad)
  • Lionel Messi: 932 goles (en actividad)
  • Josef Bican: 759 goles
  • Pelé: 757 goles
  • Romário: 745 goles
  • Gerd Müller: 735 goles
  • Robert Lewandowski: 727 goles (en actividad)
  • Ferenc Puskás: 704 goles
  • Jimmy Jones: 647 goles
  • Eusébio: 621 goles

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