Cristiano Ronaldo acusa de traición a Jorge Jesus en su salida de Portugal: "Rompió su palabra conmigo"

Cristiano Ronaldo decidió pronunciarse luego de la polémica que desató su salida de la selección de Portugal durante la UEFA Nations League 2026. A través de un comunicado, el veterano delantero brindó sus descargos y le respondió al entrenador Jorge Jesus.

"Como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon la última etapa del viaje de la Selección Nacional", se lee al inicio de su publicación.

En un primer momento, el veterano goleador señaló que su intención era retirarse de la selección de Portugal luego del Mundial 2026, incluso ya tenía una carta elaborada; sin embargo, declinó y estuvo de acuerdo con la designación de Jorge Jesus como nuevo técnico.

¿Por qué abandonó Cristiano Ronaldo la concentración de Portugal?

"Me presentó un plan para mi participación en ese mismo momento. Me dijo que jugaría el primer y el último partido y que, por cuestiones de preparación física, siempre haría tres o cuatro cambios por partido", indicó.

"En la víspera de la concentración, el seleccionador vino a mi casa en Lisboa para hablar conmigo de nuevo, a petición suya. La conversación fue tranquila y se mantuvieron todos los principios acordados en agosto. Jugué el partido en Alvalade, y aunque fui sustituido, no causé ningún problema. Personalmente le puse el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la selección nacional. Lo importante de ese día, para mí, fue nuestra victoria. Ganar siempre es bueno, en Portugal y para mi país, aún mejor", agregó.

Después, el estratega le consultó si podía jugar ante Noruega y CR7 aceptó. "Esta petición estaba fuera de mi plan de recuperación y entrenamiento físico, ya que solo iba a jugar el cuatro en el estadio Dragão, pero obviamente dije que sí. Él respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos (…). El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador había roto su palabra".

La traición de Jorge Jesus conferencia de prensa

"Cuarenta y ocho horas después, tuvimos una conversación: yo, el entrenador y Simão Coutinho, ya que había estado siguiendo nuestras conversaciones en agosto. Fue un momento profundo y muy franco, sin filtros. Acordamos que solo había una manera de cerrar este caso: que el entrenador repetiría lo que me acababa de decir en privado, en presencia de Simão Coutinho, pero en la sala de prensa", explicó.

“El acuerdo era simple: el entrenador comenzaría la rueda de prensa con este tema, intentando zanjar el asunto diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar ningún minuto, que fue el entrenador, y nadie más, quien propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar solo para no jugar, y que si volvía a suceder, no lo haría. Terminamos esa reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo, prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que me acababa de decir, y que el asunto estaba resuelto. No jugaría en Dinamarca, pero sí en el partido contra el Dragão. Todo esto tuvo lugar en presencia de Simão Coutinho, como siempre”, agregó.

En ese sentido, Cristiano señaló que redactaron un breve documento que solicitó Jorge Jesus para ser mencionado en la conferencia; no obstante, esto no ocurrió.

"La conferencia transcurrió como se esperaba: su actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; percibí expresiones y agresividad que considero inmerecidas, una actitud de 'yo quiero, yo puedo y yo mando' que jamás me había mostrado, ni siquiera remotamente, en privado, el día anterior", precisó.

"Era la segunda vez que rompía mi palabra. Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar otra promesa incumplida. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, quiero que me digan la verdad. De hecho, en una conversación que tuve con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el entrenador la mañana de esa rueda de prensa, que seguramente pueden confirmar, reafirmé que si no me querían allí, simplemente debían decírmelo. Solo necesitaban ser sinceros conmigo. Yo lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo hermoso, como sueño que sucederá, y nadie se enfadaría", menciona.

Para finalizar, Cristiano se disculpó con los hinchas de Portugal y sus compañeros por dejar la concentración. Además, reafirmó que se encuentra disponible para volver a ponerse la camiseta de su país.