Cristiano Ronaldo suspendido provisionalmente: Portugal abre expediente de urgencia tras abandonar la selección

Cristiano Ronaldo fue sancionado por la Federación Portuguesa de Fútbol tras su polémica salida de la concentración en la Nations League. El veterano delantero decidió dejar a su selección el pasado 30 de setiembre luego del partido contra Noruega debido al conflicto con el entrenador Jorge Jesús.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el procedimiento se realizará con carácter de urgencia a través de la Comisión de Instrucción Disciplinaria para determinar las responsabilidades y posible castigo.

Portugal suspende provisionalmente a Cristiano Ronaldo

"La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre", publicaron en su página web.

Esta medida no implica una sanción definitiva hacia Cristiano Ronaldo. La investigación permitirá determinar algún tipo de pena; según el reglamento disciplinario de la FPF, la conducta de CR7 podría tener un castigo de entre uno y seis meses, además del pago de una multa.

"Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha del procedimiento, se determinó la suspensión preventiva, no automática del jugador, y se le otorgó carácter de urgencia al proceso", precisaron.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre una posible sanción de Portugal?

Hace algunos días, el futbolista de 41 años publicó un extenso comunicado para acusar una traición del entrenador Jorge Jesus y someterse a los procedimientos disciplinarios de la FPF por dejar la concentración.

"(…) Les debo una disculpa a mis compañeros de la selección nacional por haber abandonado la concentración. A pesar del evidente incumplimiento de la confianza en la palabra del entrenador, y como pueden confirmar quienes presenciaron aquellas conversaciones, no debí haberlo hecho. La responsabilidad recae únicamente sobre mí. Pido disculpas de nuevo al pueblo portugués, pero romper una promesa tiene, para mí, un efecto decisivo", mencionó en sus redes.

"Las consecuencias de este acto deben ser evaluadas y debo ser sancionado por ellas por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol. Soy consciente de que no debería haber circunstancias atenuantes para la sanción. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye una circunstancia agravante", agregó.