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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras más de 22 años: "Llegó el día de devolver la camiseta número 7"

El capitán portugués confirmó su decisión de ponerle fin a su etapa con la selección de Portugal luego de 23 años representando a su país.

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección de Portugal.Foto: AFP
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Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la selección de Portugal, equipo al que representó durante más de dos décadas. El delantero de 41 años comunicó la decisión este jueves 5 de noviembre mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que confirmó que pondrá fin a su trayectoria internacional después de la ventana de partidos de noviembre.

El futbolista explicó que no fue una determinación sencilla, debido al significado que tuvo representar a su país desde su debut en agosto de 2003. Después de 23 años con la camiseta portuguesa, el atacante de Al Nassr se despedirá como una de las principales figuras de la historia de su selección y con dos récords internacionales: es el jugador con más partidos y goles en el fútbol masculino de selecciones.

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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

En su mensaje de despedida, Cristiano Ronaldo recordó los momentos que vivió con Portugal y agradeció a los aficionados, entrenadores, familiares y compañeros que lo acompañaron durante su trayectoria. El delantero señaló que su recorrido comenzó cuando era apenas un niño en Madeira y que representar a su país fue uno de los mayores privilegios de su carrera.

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"Llegó el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección", expresó el futbolista al comunicar su decisión. También reconoció que durante estos años atravesó victorias, derrotas y momentos difíciles, pero aseguró que nunca dejó de sentir orgullo por defender los colores portugueses.

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El atacante también confirmó que continuará siguiendo a la selección y celebrando sus resultados, aunque ya no lo hará dentro del campo. Su despedida llega después de 234 partidos internacionales y 146 goles, cifras que lo mantienen como el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia del fútbol masculino de selecciones.

¿Qué títulos ganó Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal?

Durante sus 23 años con Portugal, Cristiano Ronaldo consiguió tres títulos oficiales con el equipo absoluto. El primero llegó en la Eurocopa 2016, cuando el combinado portugués venció a Francia por 1-0 en la final disputada en el Stade de France. Posteriormente, levantó la Liga de Naciones de la UEFA 2019, tras superar a Países Bajos en la definición.

El tercer trofeo llegó en 2025, cuando Portugal volvió a conquistar la Liga de Naciones luego de vencer a España en la tanda de penales, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga. De esta manera, Ronaldo cierra su trayectoria internacional con tres títulos y dos récords históricos, además de haber disputado seis ediciones de la Copa del Mundo, entre 2006 y 2026.

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