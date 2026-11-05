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Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

El entrenador de Alianza Lima se comunicó con el programa 'Doble Punta' para responderle al periodista deportivo por sus cuestionamientos tras el altercado con el delantero de Sporting Cristal.

Pablo Guede cuestionó los comentarios de Pedro García. Foto: Liga 1/Doble Punta/composición LR
Pablo Guede cuestionó los comentarios de Pedro García. Foto: Liga 1/Doble Punta/composición LR
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La polémica entre Pablo Guede y Hernán Barcos continúa generando repercusiones. Esta vez, el entrenador de Alianza Lima decidió pronunciarse durante el programa 'Doble Punta' para responder a las críticas que recibió por parte del periodista Pedro García debido a su comportamiento tras el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Pablo Guede se dirigió directamente a Pedro García y consideró que su conducta no puede ser igualada con alguna reacción que haya podido tener otro técnico, como lo había mencionado el periodista en su programa. “A mí me avalan 14 años de profesional. Por supuesto que tuve errores y que me equivoqué, lo reconozco. Y cuando tengo que pedir perdón, lo pido. No tengo ningún problema, pero por favor te pido que no me metas en esa bolsa”, mencionó.

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El estratega argentino cuestionó al comunicador por haberlo comparado con otros entrenadores involucrados en episodios polémicos. “Yo no soy de hacer estas cosas, pero hay una cosa que no me gustó. Pedro, me metiste en una bolsa que creo que no corresponde. Me metiste en la bolsa de Rabanal, de Melgarejo, y yo jamás le falté el respeto a un periodista insultándolo. Jamás incité a la violencia provocando a una hinchada rival”, manifestó.

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De igual forma, Pablo Guede volvió a referirse al enfrentamiento que tuvo con Hernán Barcos al finalizar el partido y admitió que su comportamiento no fue el adecuado. “Lo digo yo, que el otro día me equivoqué y cometí un error gravísimo. Lo sé, lo asumo y me pongo mal”, reconoció.

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El siguiente enfrentamiento de Alianza Lima será ante Los Chankas el próximo domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana). Este partido se llevará a cabo en el estadio Municipal Los Chankas y será uno de los duelos más atractivos de la fecha 16 del Torneo Clausura.

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