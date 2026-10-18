Cristiano Ronaldo invertirá 20 millones de euros en una fábrica de agua mineral en Portugal que comenzará a producir en 2028

Cristiano Ronaldo inicia una nueva inversión en Portugal con la construcción de una fábrica de agua mineral. | Foto: Los Angeles Times

Cristiano Ronaldo inicia una nueva inversión en Portugal con la construcción de una fábrica de agua mineral. | Foto: Los Angeles Times

Cristiano Ronaldo prepara una nueva inversión empresarial en Portugal con la construcción de una fábrica de agua mineral en Gostei, una pequeña aldea del concejo de Bragança, al norte del país. El proyecto contempla una inversión superior a los 19 millones de euros y busca convertir el agua de un manantial local en un producto destinado a los mercados internacionales.

La planta ya está en obras y, según los promotores, comenzará a funcionar a principios de 2028. La iniciativa también contempla la creación de varias decenas de puestos de trabajo en una región del interior, donde el proyecto representa una oportunidad para impulsar la actividad económica local.

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¿Cómo será la fábrica de agua mineral de Cristiano Ronaldo en Portugal?

La instalación industrial ocupará unos 7.200 metros cuadrados cubiertos y contará con tres líneas de envasado independientes. Una estará destinada a las botellas de vidrio, mientras que las otras dos trabajarán con envases de plástico PET para atender las necesidades de producción.

La capacidad prevista oscila entre 500 y 600 millones de litros de agua al año. Para cumplir con el calendario, los responsables esperan terminar la estructura principal del edificio entre marzo y abril de 2027 y completar la instalación de los equipos técnicos antes de iniciar las operaciones.

La empresa de Cristiano Ronaldo apuesta por exportar agua alcalina

El proyecto se desarrolla a través de Maravilha Decimal, una sociedad participada en partes iguales por CR7 y el Grupo Outeirinho, una compañía con presencia en el mercado portugués del agua. Por el momento, la empresa financia íntegramente la inversión, aunque sus responsables no descartan solicitar fondos europeos del programa Portugal 2030 para cubrir parte de los acabados exteriores.

El producto procederá de un manantial situado en la propia aldea y se comercializará como agua mineral alcalina, una característica que los promotores destacan como elemento diferenciador. La estrategia contempla vender buena parte de la producción en el extranjero, aprovechando el alcance internacional del futbolista y la capacidad industrial de la nueva planta.