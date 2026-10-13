Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: partidos, horarios y canal confirmado para ver el torneo

Todo listo para el inicio de una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. En una reciente conferencia de prensa, se confirmaron los días y horarios de la primera jornada de la competición. Regatas Lima y Deportivo Géminis arrancarán la fecha en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Por otra parte, Universitario se verá las caras contra Deportivo Soan, mientras que Alianza Lima tendrá que medirse contra Rebaza Acosta.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

La primera jornada de la fase uno tendrá lugar entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Universitario, Alianza Lima y San Martín.

Sábado 17 de octubre

Regatas Lima vs. Deportivo Géminis | 2.45 p. m. | Latina

Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan | 5.00 p. m. | Latina

Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano | 7.00 p. m. | Latina

Domingo 18 de octubre

Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka | 2.15 p. m. | Latina

Club Atlético Atenea vs. Olva Latino | 4.30 p. m. | Latina

Rebaza Acosta vs. Alianza Lima | 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta primera etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

La presente edición del certamen contará con la participación de la selección peruana sub-19, que solo disputará la fase regular.