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Aixa Vigil desborda felicidad tras presentación en Universitario: "He sido hincha toda mi vida"

Luego del triunfo ante Sancor Seguros en la Noche de Las Pumas, la jugadora de la selección peruana aseguró que busca hacer historia y campeonar con Universitario.

Aixa Vigil llegó a Universitario tras su paso por la Universidad San Martín. Foto: Universitario
Aixa Vigil llegó a Universitario tras su paso por la Universidad San Martín. Foto: Universitario
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Aixa Vigil vivió un momento muy especial en la Noche de Las Pumas 2026. La voleibolista de la selección peruana fue una de las más ovacionadas por los hinchas durante la presentación oficial del plantel que afrontará la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Luego del ajustado triunfo 3-2 ante Sancor Seguros de Brasil, la puntera de 25 años se mostró muy emocionada por el recibimiento que tuvo. “Emoción, ya se me van a salir las lágrimas… Es un sueño de toda mi familia y mío también”, mencionó en zona mixta.

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La felicidad de Aixa Vigil tras su presentación en Universitario

“Se me puso la piel chinita, súper feliz, emocionada porque he sido hincha toda mi vida. Nunca imaginé que llegara este momento, pero muy feliz. Ha sido una parte del sueño, porque quiero seguir un poco más con este equipo y si es así mucho mejor”, agregó.

Por otra parte, al ser consultada sobre sus objetivos, Aixa Vigil remarcó que quiere darle a los cremas su primer título de la Liga Peruana de Vóley.

“Campeonar y hacer historia con este equipo tan bonito del que soy hincha desde que nací. Eso es lo que busco todas las temporadas; ahora que soy hincha, mucho más. Prepararnos para lo que viene porque va a ser súper largo y muy fuerte”, aseguró.

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Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley

El equipo comandado por Francisco Hervás debutará ante Deportivo Soan por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley.

  • Fecha 1: Universitario vs Deportivo Soan
  • Fecha 2: Universitario vs Deportivo Wanka
  • Fecha 3: Universitario vs Olva Latino
  • Fecha 4: Universitario vs Rebaza Acosta
  • Fecha 5: Universitario vs Regatas Lima
  • Fecha 6: Universitario vs Circolo Sportivo Italiano
  • Fecha 7: Universitario vs Deportivo Géminis
  • Fecha 8: Universitario vs Alianza Lima
  • Fecha 9: Universitario vs Atlético Atenea
  • Fecha 10: Universitario vs Perú Sub-19
  • Fecha 11: Universitario vs San Martín

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